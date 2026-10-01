به گزارش خبرگزاری مهرف عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در رأس هیئتی قضایی با حضور در شهرستان الیگودرز، از بخش‌های مختلف حوزه قضایی این شهرستان بازدید کرد و روند فعالیت‌های قضایی و نحوه خدمت‌رسانی به مردم را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید از دادگاه، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز سرکشی کرد و در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و فعالیت‌های این مجموعه‌ها قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از پروژه در حال احداث مجتمع قضایی الیگودرز بازدید کرد.

نظارت بر اتقان آرا و کاهش اطاله دادرسی

علی‌محمدی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت بازرسی‌های مستمر از حوزه‌های قضایی سراسر استان اظهار کرد: یکی از شاخص‌های اصلی دادگستری استان در ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضایی، بررسی دقیق پرونده‌ها با تمرکز بر دو محور کلیدی اتقان آرا و شناسایی علل اطاله دادرسی است.

وی افزود: هدف از این بازدیدها، شناسایی چالش‌های موجود در مسیر دادرسی و بررسی راهکارهای رفع آنهاست و دادگستری لرستان تلاش می‌کند روند خدمت‌رسانی به مردم را تسهیل کرده و دقت و کیفیت احکام صادره را به بالاترین سطح برساند.

تکریم ارباب‌رجوع؛ اولویت دستگاه قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی تصریح کرد: تکریم ارباب‌رجوع در قوه قضاییه یک اولویت جدی و راهبردی است و رضایت مردم از خدمات ارائه‌شده در دستگاه قضایی، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد همکاران ما به شمار می‌رود.

علی‌محمدی ادامه داد: دادگستری باید پناهگاه امن مردم باقی بماند و همکاران قضایی و اداری باید با سعه‌صدر، اخلاق نیکو و پاسخگویی مناسب، در خدمت مراجعان باشند.

عملکرد مثبت الیگودرز در تعیین تکلیف پرونده‌های مسن

وی با اشاره به عملکرد حوزه قضایی الیگودرز در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: همکاران ما در شهرستان الیگودرز با مجاهدت، پاک‌دستی و اخلاص، عملکردی مثبت و مؤثر داشته‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: این حوزه قضایی با تعیین تکلیف تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های گذشته و پرونده‌های مسن، در زمره شهرستان‌های موفق استان قرار گرفته است.

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه این وضعیت غایت مطلوب دستگاه قضایی نیست، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما اجرای دقیق عدالت، احقاق حق، کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

دستگاه قضایی حافظ حقوق عمومی و بیت‌المال است

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در نظارت بر حسن اجرای قوانین گفت: دادگستری لرستان ضمن حمایت از مدیرانی که دلسوزانه به مردم خدمت می‌کنند، در برابر ترک فعل نیز قاطعانه ایستاده است.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند دستگاه قضایی پناهگاه آنهاست و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی که موجب تضییع حقوق عمومی شود، بدون اغماض ورود کرده و موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

تأکید بر تقویت فرهنگ مشاوره قضایی

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی جامعه خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی دارای تشریفات قانونی مشخصی در آیین دادرسی است و مردم با افزایش اطلاعات حقوقی خود می‌توانند روند پیگیری پرونده‌هایشان را تسهیل کنند.

وی افزود: در جریان بازدید از دادگستری الیگودرز مشاهده شد که با حضور مرکز وکلا در ورودی دادگستری، بستر مناسبی برای ارائه مشاوره رایگان، ارشاد و معاضدت قضایی به مردم فراهم شده است که این اقدام می‌تواند در کاهش مشکلات مراجعان نقش مؤثری داشته باشد.

گفتنی است در این بازدید، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان رئیس‌کل دادگستری و جمعی از مسئولان قضایی، رئیس‌کل دادگستری لرستان را همراهی کردند.