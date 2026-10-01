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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

رئیس‌کل دادگستری لرستان: دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه امن مردم است

رئیس‌کل دادگستری لرستان: دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه امن مردم است

الیگودرز- رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: دستگاه قضایی باید ملجأ و پناهگاه امن مردم باشد و همکاران قضایی و اداری با سعه‌صدر و اخلاق نیکو پاسخگوی مراجعان باشند.

به گزارش خبرگزاری مهرف عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در رأس هیئتی قضایی با حضور در شهرستان الیگودرز، از بخش‌های مختلف حوزه قضایی این شهرستان بازدید کرد و روند فعالیت‌های قضایی و نحوه خدمت‌رسانی به مردم را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید از دادگاه، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز سرکشی کرد و در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و فعالیت‌های این مجموعه‌ها قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از پروژه در حال احداث مجتمع قضایی الیگودرز بازدید کرد.

نظارت بر اتقان آرا و کاهش اطاله دادرسی

علی‌محمدی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت بازرسی‌های مستمر از حوزه‌های قضایی سراسر استان اظهار کرد: یکی از شاخص‌های اصلی دادگستری استان در ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضایی، بررسی دقیق پرونده‌ها با تمرکز بر دو محور کلیدی اتقان آرا و شناسایی علل اطاله دادرسی است.

وی افزود: هدف از این بازدیدها، شناسایی چالش‌های موجود در مسیر دادرسی و بررسی راهکارهای رفع آنهاست و دادگستری لرستان تلاش می‌کند روند خدمت‌رسانی به مردم را تسهیل کرده و دقت و کیفیت احکام صادره را به بالاترین سطح برساند.

تکریم ارباب‌رجوع؛ اولویت دستگاه قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی تصریح کرد: تکریم ارباب‌رجوع در قوه قضاییه یک اولویت جدی و راهبردی است و رضایت مردم از خدمات ارائه‌شده در دستگاه قضایی، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد همکاران ما به شمار می‌رود.

علی‌محمدی ادامه داد: دادگستری باید پناهگاه امن مردم باقی بماند و همکاران قضایی و اداری باید با سعه‌صدر، اخلاق نیکو و پاسخگویی مناسب، در خدمت مراجعان باشند.

عملکرد مثبت الیگودرز در تعیین تکلیف پرونده‌های مسن

وی با اشاره به عملکرد حوزه قضایی الیگودرز در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: همکاران ما در شهرستان الیگودرز با مجاهدت، پاک‌دستی و اخلاص، عملکردی مثبت و مؤثر داشته‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: این حوزه قضایی با تعیین تکلیف تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های گذشته و پرونده‌های مسن، در زمره شهرستان‌های موفق استان قرار گرفته است.

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه این وضعیت غایت مطلوب دستگاه قضایی نیست، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما اجرای دقیق عدالت، احقاق حق، کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

دستگاه قضایی حافظ حقوق عمومی و بیت‌المال است

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در نظارت بر حسن اجرای قوانین گفت: دادگستری لرستان ضمن حمایت از مدیرانی که دلسوزانه به مردم خدمت می‌کنند، در برابر ترک فعل نیز قاطعانه ایستاده است.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند دستگاه قضایی پناهگاه آنهاست و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی که موجب تضییع حقوق عمومی شود، بدون اغماض ورود کرده و موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

تأکید بر تقویت فرهنگ مشاوره قضایی

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی جامعه خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی دارای تشریفات قانونی مشخصی در آیین دادرسی است و مردم با افزایش اطلاعات حقوقی خود می‌توانند روند پیگیری پرونده‌هایشان را تسهیل کنند.

وی افزود: در جریان بازدید از دادگستری الیگودرز مشاهده شد که با حضور مرکز وکلا در ورودی دادگستری، بستر مناسبی برای ارائه مشاوره رایگان، ارشاد و معاضدت قضایی به مردم فراهم شده است که این اقدام می‌تواند در کاهش مشکلات مراجعان نقش مؤثری داشته باشد.

گفتنی است در این بازدید، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان رئیس‌کل دادگستری و جمعی از مسئولان قضایی، رئیس‌کل دادگستری لرستان را همراهی کردند.

کد مطلب 6964731

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