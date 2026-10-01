ورزشکار خراسان جنوبی به اردوی تیم ملی پارادوومیدانی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم تقندیکی، ورزشکار خراسان جنوبی، در فهرست دعوت‌شدگان به نخستین اردوی تدارکاتی تیم ملی پارادوومیدانی ورزشکاران کم‌توان ذهنی قرار گرفت.

این اردو از ۲۳ تا ۳۰ مهرماه سال جاری به میزبانی تهران برگزار می‌شود و ورزشکاران دعوت‌شده از سراسر کشور زیر نظر کادر فنی تیم ملی به تمرین و آماده‌سازی خواهند پرداخت.

در پایان این اردو، کادر فنی اعضای تیم ملی پارادوومیدانی ایران را برای حضور در مسابقات پیش‌رو انتخاب خواهد کرد.

تقندیکی به‌صورت مستمر در مرکز قهرمانی استان تمرین می‌کند و در مسیر آماده‌سازی ورزشی خود از ظرفیت‌های تخصصی این مرکز بهره‌مند شده است. وی همچنین مراحل مختلف ارزیابی و آزمون‌های تخصصی ورزشی را در این مرکز پشت سر گذاشته است.