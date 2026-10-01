به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مطالبات حوزه راه و زیرساخت مازندران، با اشاره به طولانی شدن برخی پروژه‌های مهم عمرانی اظهار کرد: تداوم اجرای طرح‌هایی مانند محور ساری-تاکام برای نزدیک به دو دهه قابل قبول نیست و چنین تأخیرهایی علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر، موجب کاهش سرمایه اجتماعی و آسیب به اعتماد عمومی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های فنی و اجرایی بر طرح‌های عمرانی افزود: دستگاه‌های متولی نباید اجازه دهند پروژه‌های حیاتی استان به دلیل ناتوانی مالی یا اجرایی برخی پیمانکاران متوقف یا فرسایشی شود و در صورت ادامه کم‌کاری، باید نسبت به پیمانکاران ناکارآمد تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

استاندار مازندران بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار حوزه راه و حمل‌ونقل تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود در مسیر پروژه‌های زیرساختی استان شد.

در ادامه این نشست، عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه مازندران در شبکه حمل‌ونقل کشور، تخصیص اعتبارات متناسب با نقش ملی استان را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه مازندران در طول سال و به‌ویژه در دوره‌های اوج سفر، خدماتی فراتر از ظرفیت جمعیتی خود به مسافران و گردشگران سراسر کشور ارائه می‌دهد، گفت: با وجود این نقش ملی، در زمان تخصیص منابع، استان عمدتاً با شاخص‌ها و اعتبارات منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که این رویکرد نیازمند بازنگری در سطوح بالادستی است.

رفع موانع پروژه‌های کلیدی

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار رفع موانع پروژه‌های کلیدی راهسازی شد و افزود: میاندورود به دلیل برخورداری از موقعیت ساحلی و قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد، از ظرفیت مهمی در اتصال شریان‌های ارتباطی شرق مازندران به استان گلستان برخوردار است.

زمانی کیاسری با اشاره به مشکلات ترافیکی در محدوده چهارراه آزادگان و مسیرهای پیرامونی آن، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و علمی و حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی این نقاط تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات شهرداری‌های کوچک حوزه انتخابیه اظهار کرد: این شهرداری‌ها برای پاسخگویی مناسب به حجم مراجعات عمومی و اجرای طرح‌های مورد نیاز شهروندان، نیازمند حمایت و تخصیص اعتبارات بیشتر از سوی سازمان شهرداری‌ها در قالب اعتبارات ماده ۵۸ هستند.

زمانی کیاسری همچنین خواستار توجه ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بازنگری و اجرای طرح‌های هادی روستاهای مازندران شد و توسعه زیرساخت‌های روستایی را از الزامات ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از انباشت مشکلات عمرانی در مناطق روستایی عنوان کرد.

علی بابایی کارنامی، دیگر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به مطالبات انباشته‌شده در حوزه روستاها، بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی روستاهای منطقه، به‌ویژه در حوزه بهسازی و آسفالت معابر، آماده اجراست و تکمیل آنها نیازمند حمایت و مساعدت فوری دستگاه‌های متولی است.

بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت تأمین عادلانه نهاده‌ها و مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی افزود: اجرای طرح‌های مورد مطالبه مردم از جمله روکش و آسفالت راه‌ها، به افزایش سهم منطقه از اعتبارات و تأمین مصالح اساسی وابسته است و انتظار می‌رود شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در این زمینه حمایت بیشتری داشته باشند.

در این نشست همچنین بر توسعه زیرساخت‌های روستایی، تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، تسریع در اجرای طرح‌های راهسازی و نوسازی ناوگان خدمات امدادی در مازندران تأکید شد.