به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر پنجشنبه در انجمن میراث فرهنگی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: ارگ تاریخی بلقیس ریشه در آداب، سنن و فرهنگ ما دارد و کم‌توجهی و عدم اهتمام به چنین آثار ارزشمندی، کم‌لطفی به داشته‌های تاریخی و فرهنگی استان است.

وی در ادامه افزود: باید به دنبال خلق ثروت از ظرفیت‌های موجود باشیم و خلق ثروت صرفاً به معنای ایجاد کارگاه نیست، بلکه رسیدگی به بناهای ارزشمند تاریخی، جذب گردشگران و فراهم کردن زمینه حضور آنان نیز می‌تواند به خلق ثروت منجر شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ارگ تاریخی بلقیس تصریح کرد: اقداماتی از جمله سنگ‌فرش و نورپردازی این مجموعه انجام شده که قابل تقدیر است، اما باید برای تداوم نگهداری و بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری این بنا، اقدامات بیشتری صورت گیرد.

نوری همچنین با اشاره به اهمیت رباط قره‌بیل، بر ضرورت توجه و رسیدگی به این بنای تاریخی تأکید کرد و گفت: باید برای حفظ بناهای تاریخی عزم و اراده جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم این آثار رها شوند.

وی افزود: دانش‌آموزان ما باید به بناهای تاریخی استان خود ببالند؛ چراکه خراسان شمالی دارای پیشینه ارزشمند تاریخی و فرهنگی است و این بناها بخشی از هویت و داشته‌های ارزشمند مردم استان به شمار می‌روند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تعیین حریم بناهای تاریخی واقع در مجاورت روستاها اظهار کرد: روستاییان نباید بناهای تاریخی را تهدیدی برای خود تلقی کنند؛ بلکه باید حریم و حدود این بناها به‌طور مشخص تعیین شود تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.

نوری خاطرنشان کرد: تعیین حریم بناهای تاریخی و تعریف مدل‌های مشارکتی با حضور مردم می‌تواند زمینه خلق درآمد را فراهم کرده و به رونق روستاها کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در حوزه سمن‌ها ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد و باید از این ظرفیت برای حفاظت و معرفی داشته‌های تاریخی و فرهنگی استفاده کرد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه بناهای تاریخی نباید به جزیره‌های آسیب‌پذیر تبدیل شوند، افزود: اگر یک بنای تاریخی در کشور به جزیره‌ای برای آسیب تبدیل شود، ظلم به میراث فرهنگی است و ارگ تاریخی شیروان نیز نمونه‌ای از بناهایی است که نیازمند توجه و نگهداری جدی است.

نوری با بیان اینکه به حوزه گردشگری علاقه‌مند است، گفت: از حضور و رفت‌وآمد مدیران ملی حوزه گردشگری در استان استقبال می‌کنم و انتظار داریم موضوع تعیین حریم بناهای تاریخی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی بر ضرورت ایجاد یک موزه فاخر در خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: استان به یک مکان فاخر برای احداث موزه و معرفی داشته‌های تاریخی و فرهنگی خود نیاز دارد تا بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند استان به شکل شایسته‌ای معرفی و در معرض دید مردم و گردشگران قرار گیرد.