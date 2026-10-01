سرگرد بهزاد ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی مطالبه مردم برای برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف و ایجادکنندگان مزاحمت، طرح «آرامش و ارتقای امنیت اجتماعی» از روز یکشنبه با مشارکت عوامل انتظامی شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف برخورد با تخلفاتی انجام می‌شود که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، می‌تواند امنیت و آرامش عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و در همین راستا مأموران در نقاط مختلف شهرستان حضور و نظارت لازم را دارند.

رئیس پلیس راهور شهرستان صحنه تصریح کرد: یکی از محورهای اجرای طرح، برخورد با موتورسیکلت‌سوارانی است که در مسیرهای رفت‌وآمد دانش‌آموزان تردد می‌کنند و با رفتارهای پرخطر یا مزاحمت‌آمیز موجب برهم خوردن نظم و آرامش می‌شوند.

ترکی ادامه داد: آلودگی صوتی، تردد موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، انجام حرکات نمایشی و رانندگی بدون گواهینامه از دیگر تخلفاتی است که در جریان اجرای این طرح با آنها برخورد می‌شود.

وی با اشاره به نتایج اجرای طرح گفت: تاکنون ۵۶ دستگاه موتورسیکلت و ۴۷ دستگاه خودروی متخلف شناسایی و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

رئیس پلیس راهور شهرستان صحنه خاطرنشان کرد: رانندگان متخلف نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و برخورد با تخلفات برابر مقررات ادامه خواهد داشت.

ترکی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و افزایش تردد دانش‌آموزان در معابر شهری تأکید کرد: اجرای طرح «آرامش و ارتقای امنیت اجتماعی» همچنان ادامه دارد و پلیس راهور با تخلفات موتورسیکلت‌سواران و رانندگان متخلف برخورد خواهد کرد.