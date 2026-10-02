سامانه بارشی جدید وارد استان زنجان می شود

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نفوذ سامانه بارشی به منطقه، از امروز تا روز شنبه هفته آینده شرایط جوی استان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این مدت افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت وزش باد، رگبار باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در مناطق مختلف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تشدید وزش باد در روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: سرعت وزش باد در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده افزایش خواهد یافت و در برخی ساعات می‌تواند به آستانه نسبتاً شدید تا شدید برسد.

رحمان‌نیا ادامه داد: وزش باد شدید در برخی مناطق ممکن است با خیزش موقت گردوخاک نیز همراه شود و بر همین اساس، هشدار زرد هواشناسی در خصوص فعالیت این سامانه صادر شده است.

وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی، به‌ویژه در زمان وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید، احتیاط لازم را داشته باشند و از قرار گرفتن در مناطق مستعد خطر، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین انجام فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز هنگام تشدید پدیده‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه درباره تغییرات دمایی نیز گفت: دمای هوا طی روزهای آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و نوسان قابل توجهی در دمای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

رحمان‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت ناپایدار سامانه، شدت و میزان بارش و وزش باد می‌تواند در مناطق مختلف استان متفاوت باشد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.