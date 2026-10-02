به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم صفورایی صبح جمعه در حسینیه روستای حاجی‌آباد بیرجند، هم‌زمان با نخستین روز هفته انتظامی، با اشاره به جایگاه امام زمان(عج) افزود: آن حضرت ذخیره الهی و بقیةالله هستند و ویژگی‌های پیامبران الهی که در طول تاریخ ندای توحید را سر داده‌اند، در وجود ایشان جمع شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به ویژگی‌های جامعه مهدوی، معنویت را نخستین ویژگی این جامعه دانست و گفت: نخستین وظیفه جامعه دینی، گسترش معنویت در جامعه است.

صفورایی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: پیامبر اسلام(ص) پس از هجرت به مدینه، مسجد را بنا کردند تا از این طریق و با اقامه نماز، معنویت در جامعه اسلامی گسترش یابد.

وی با اشاره به اهمیت اقامه نماز در سیره اهل بیت(ع) ادامه داد: امام حسین(ع) ظهر عاشورا، در حالی که در میدان نبرد با دشمن قرار داشتند، نماز را اقامه کردند؛ چراکه اقامه نماز در اول وقت از نشانه‌های جامعه معنوی است.

وی امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر ویژگی‌های چنین جامعه‌ای برشمرد و افزود: در جامعه معنوی، مردم یکدیگر را به انجام کارهای نیک دعوت می‌کنند و از منکرات بازمی‌دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جدی گرفته شود، بسیاری از آسیب‌ها کاهش می‌یابد و حجم فعالیت و مسئولیت برخی دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضائی، کمتر می‌شود.

صفورایی با تأکید بر ضرورت گسترش معنویت در عرصه‌های مختلف اجتماعی گفت: همه باید تلاش کنند تا معنویت در ابعاد مختلف جامعه جریان پیدا کند و زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای دینی و مهدوی فراهم شود.

وی امید به آینده را دومین ویژگی جامعه مهدوی دانست و اظهار کرد: جامعه‌ای که به آینده امیدوار است، در مسیر تحقق آرمان‌های الهی حرکت می‌کند و مردم آن برای رساندن پرچم اسلام به دست امام زمان(عج)، سختی‌ها و رنج‌های فراوانی را تحمل می‌کنند.

وی با اشاره به فداکاری خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر در استان همدان، خانواده‌ای دو فرزند خود را از دست داد و هر دو پسر این خانواده به شهادت رسیدند؛ با این حال، پدر و مادر شهیدان از خداوند متعال خواستند این دو قربانی را از آنان بپذیرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اظهارات منتسب به رئیس‌جمهور روسیه درباره مقاومت مردم ایران در برابر قدرت‌های بزرگ گفت: پوتین روز گذشته اظهار کرده است که از مقاومت مردم ایران در برابر ابرقدرت‌ها تعجب می‌کند.

صفورایی، مهدی‌باوری را سومین ویژگی جامعه مهدوی برشمرد و تصریح کرد: اگر امروز قادر به دیدن امام زمان(عج) نیستیم، باید در رفتار و عملکرد خود تأمل کنیم و زمینه‌های لازم برای شناخت و درک حضور آن حضرت را فراهم آوریم.

وی افزود: هرگاه مردم ظرفیت ظهور را در جامعه ایجاد کنند، خداوند زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اعمال انسان‌ها بر امام زمان(عج) عرضه می‌شود، گفت: باید در گفتار و رفتار خود مراقبت کنیم تا در دوران غیبت، زمینه‌ساز ظهور آن حضرت باشیم.