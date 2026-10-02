احمد ناطق نوری نماد خدمت صادقانه و حضور ماندگار در عرصه قانون‌ بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی پیش از ظهر جمعه در آیین ترحیم و بزرگداشت زنده‌یاد حاج احمد ناطق نوری، نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های شناخته‌شده عرصه ورزش کشور با اشاره به جایگاه مرحوم احمد ناطق نوری در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و ورزشی اظهار کرد: آن مرحوم از نیروهای پرتلاش، دلسوز و متعهدی بود که سال‌های عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی سپری کرد.

وی افزود: حضور هفت دوره‌ای احمد ناطق نوری در مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اعتماد مردم و مسئولیت‌پذیری وی بود و او در طول سال‌های فعالیت خود ارتباط نزدیکی با مردم حوزه انتخابیه داشت و پیگیر مسائل و مشکلات آنان بود.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی مرحوم ناطق نوری تصریح کرد: صراحت، روحیه پیگیری، دلسوزی نسبت به توسعه مناطق مختلف و پایبندی به ارزش‌های انقلاب از جمله ویژگی‌هایی بود که در شخصیت اجتماعی و مدیریتی وی به چشم می‌خورد.

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه همچنین به فعالیت‌های ورزشی احمد ناطق نوری اشاره کرد و گفت: آن مرحوم علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی، خدمات ارزشمندی در حوزه ورزش کشور داشت و سال‌ها تلاش وی در مسیر رشد و توسعه ورزش بوکس، نام او را به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار این رشته ماندگار کرد.

وی خاطرنشان کرد: آثار خدمات و تلاش‌های احمد ناطق نوری در عرصه‌های مختلف، در یاد مردم، جامعه ورزش و تاریخ قانون‌گذاری کشور باقی خواهد ماند.

حجت‌الاسلام تقوی در پایان با طلب رحمت الهی برای مرحوم احمد ناطق نوری، برای بازماندگان وی صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

این مراسم با قرائت فاتحه، ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) و ادای احترام حاضران به مقام این چهره فقید سیاسی و ورزشی به پایان رسید.