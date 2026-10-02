به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر نقش معرفت الهی و عبودیت در اصلاح رفتار انسان، گفت: اصلاح رابطه با ذات اقدس حق، انسان را به مقام عبودیت و بندگی می‌رساند و موجب می‌شود فرد به نفس خویش ظلم نکند و خود را به کمال و فضایل انسانی بیاراید.

وی اظهار کرد: انسان در پرتو اصلاح رابطه خود با خدای سبحان، رابطه‌اش را با دیگر افراد جامعه نیز اصلاح می‌کند و در نتیجه، جامعه‌ای منسجم شکل می‌گیرد که بر مدار عقل، علم، معرفت و فضایل اخلاقی حرکت کرده و حقوق انسان‌ها را پاس می‌دارد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره ارزش و جایگاه نشست‌ها و گفت‌وگوهای اجتماعی افزود: قرآن تصریح می‌کند سخن، نجوا و نشستی مورد احترام خداوند است که ثمره آن به برخورد با رفتارها و اعمال نادرست و تقویت معروف‌ها در جامعه منتهی شود.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: در میان همه معروف‌ها، قرآن کریم بر یک معروف تأکید ویژه دارد و آن «اصلاح بین‌الناس» است. بنابراین باید در مسیر اصلاح رابطه خود با انسان‌ها گام برداریم.

وی، نخستین گام در استحکام جامعه دینی را اصلاح روابط میان مسلمانان و مؤمنان دانست و گفت: اگر این مجموعه استحکام پیدا کند و روابط اعضای آن با یکدیگر اصلاح شود، راه برای اصلاح جامعه بشری نیز هموار خواهد شد.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بسیاری از دستورات اسلام، حتی احکامی که در قالب عبادات تعریف می‌شوند، آثار مهم اجتماعی دارند، تصریح کرد: هر یک از این دستورات سهم مهمی در اصلاح روابط اجتماعی و تنظیم رابطه انسان‌ها با یکدیگر دارند.

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس سالانه نماز و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت این اجلاس گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام جامع خود خطاب به عموم امت اسلامی و به‌ویژه ملت عزیز ایران، بر نقش کلیدی و محوری نماز تأکید کردند.

وی افزود: در این پیام، دو موضوع مورد تأکید قرار گرفته است؛ نخست، گسترش نماز در سطح جامعه اسلامی و فراگیر شدن این عمل عبادی و دوم، ارتقای کیفیت نماز.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جایگاه نماز در منظومه معارف اسلامی خاطرنشان کرد: نماز مهم‌ترین عمل عبادی و ترجمان معرفت نفس و معرفت خدای سبحان است. کسی که برای نماز می‌ایستد، در گام نخست خود را شناخته و دریافته است که «من عبد هستم».

نماز باید تار و پود جامعه را به یکدیگر پیوند دهد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب نماز جمعه تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته در دانشگاه تهران، با تأکید بر نقش نماز در تربیت انسان و اصلاح جامعه گفت: انسان در سایه معرفت نفس و معرفت پروردگار، به عمل عبادی نماز آراسته می‌شود و نماز می‌تواند انسان‌ساز و جامعه‌پرداز باشد.

وی افزود: انسان هنگامی که به نماز می‌ایستد، در درجه نخست خود را شناخته و دریافته است که بنده خداست و تنها ذات اقدس الهی شایسته پرستش است. در سایه معرفت نفس و معرفت رب، انسان به نماز به‌عنوان یک عمل عبادی انسان‌ساز و جامعه‌پرداز آراسته می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تأکید آیات قرآن بر نقش محوری نماز در تربیت انسان و اصلاح روابط اجتماعی اظهار کرد: نماز جمعه یک عمل عبادی محض است، اما باید با حضور مردم و به جماعت اقامه شود؛ چراکه نماز باید تار و پود جامعه را درهم پیوند دهد و جامعه‌ای مستحکم و استوار خلق کند.

ابوترابی‌فرد با تأکید بر اهمیت نماز جماعت گفت: بر اقامه نماز جماعت تأکید فراوان شده است، اما متأسفانه این موضوع تا حدود قابل توجهی در جامعه فراموش شده است. نماز جماعت حلقه اتصال افراد جامعه با یکدیگر است.

وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم بعثت و حضور مردم در ماه‌های گذشته و حضور آنان در خیابان‌ها در کنار برادران و جوانان و مردان و زنانی که در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی حافظ امنیت هستند، همین پیوندهای اجتماعی است و این حضور نقش مهمی در خلق امنیت دارد.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه نماز جماعت می‌تواند روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کند، گفت: شرکت‌کنندگان در نمازهای جماعت و مساجد، امروز رسالت خود را در کنار عموم ملت بزرگ ایران، حراست از امنیت کشور می‌دانند.

ابوترابی‌فرد تصریح کرد: اگر نماز در جامعه اقامه شود، روابط اجتماعی نیز اصلاح خواهد شد؛ زیرا ثمره اقامه نماز آن است که برادران ایمانی و اسلامی در کنار یکدیگر و در یک صف واحد برای دفاع از ارزش‌ها و اصول گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره و ویژگی‌های اهل تقوا اظهار کرد: خداوند در توصیف اهل تقوا می‌فرماید «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ». کسانی که مشمول هدایت الهی قرار می‌گیرند و قرآن دست آنان را می‌گیرد و به مقصد می‌رساند، در پرتو هدایت تشریعی و تکوینی خداوند به سعادت دنیا و آخرت می‌رسند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: نخستین ویژگی این انسان‌ها، ایمان به غیب است؛ یعنی تحکیم رابطه با مبدأ هستی، توحید، معاد و وحی. هرقدر ایمان انسان استوارتر باشد، مسیر او برای آراستگی به عمل صالح هموارتر خواهد شد و زمینه اصلاح رابطه او با جامعه فراهم می‌شود.

دستاورد دین، سلامت انسان و سلامت جامعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب نماز جمعه تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد، با تبیین آثار اجتماعی نماز، گفت: اگر می‌خواهید اهل نماز و نمازگزاران واقعی را بشناسید و خود را ارزیابی کنید، به قلب و روح خود نگاه کنید و ببینید رابطه شما با خدا و عالم غیب چگونه است؛ هرقدر این رابطه استحکام بیشتری داشته باشد، انسان در مرتبه بالاتری از اقامه نماز قرار دارد.

وی افزود: در مرحله دوم باید به رابطه خود با انسان‌ها و افراد جامعه بنگریم؛ اگر این رابطه مستحکم باشد، انسان از هرچه در اختیار دارد برای سعادت جامعه، امنیت، آراستگی جامعه به ارزش‌های اخلاقی و عمل صالح و همچنین زدودن فقر از جامعه اسلامی استفاده می‌کند و در مرتبه بالاتری از اقامه نماز قرار می‌گیرد.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار کرد: انسان متقی در نگاه قرآن، نمازگزاری است که مستحکم‌ترین رابطه را با مبدأ هستی و خدای متعال و زیباترین رابطه را با مردم و جامعه انسانی دارد؛ از همین رو در مسیر اصلاح جامعه جان خود را تقدیم می‌کند. ابوترابی‌فرد با گرامیداشت یاد شهدای نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر شهدای ملت ایران گفت: این شهدای والامقام جان خود را برای اقتدار ایران، امنیت ملت عزیز ایران و پاسداری از شکوه، عظمت و عزت ملت بزرگ ایران تقدیم کردند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز نماز با «الله‌اکبر» گفت: نماز با الله‌اکبر آغاز می‌شود؛ یعنی با معرفت خدا. هرقدر خداوند در نگاه نمازگزار جایگاه والاتری داشته باشد و هرقدر خشوع در برابر ذات اقدس احدیت بیشتر باشد، این نماز نیز در سطح بالاتری قرار خواهد داشت.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: نماز با الله‌اکبر آغاز می‌شود، اما با سلام پایان می‌یابد؛ «السلام علیک» و «السلام علینا و علی عبادالله الصالحین». انسان نمازگزار برای جامعه سلامت به ارمغان می‌آورد و پیام نمازگزار برای جامعه، پیام سلامت است.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: «السلام علیکم» در پایان نماز، خطاب به جامعه انسانی و اولیای الهی است؛ یعنی ای جامعه انسانی، من برای شما پیام‌آور سلامتم. دین نیز پیام‌آور سلامت است و قرآن آمده است تا انسان با سلامت وارد دنیا شود، در سلامت عقیده، اخلاق و عمل زندگی کند و با سلامت به لقاء خدای سبحان بشتابد.

وی خاطرنشان کرد: دستاورد دین، سلامت انسان و سلامت جامعه است و نمازگزار نیز پیام‌آور سلامت برای جامعه اسلامی، ایمانی و جامعه انسانی است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش نمازگزاران و مجاهدان در تحولات منطقه گفت: نمازگزاران جهان را متحول کرده‌اند؛ مجاهدان اقتدارآفرین محور مقاومت در عراق، لبنان، سوریه و یمن و مجاهدان راستین در ایران اسلامی برای جامعه اسلامی و جامعه بشری پیام‌آور سلامت هستند.

ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سخنان رئیس‌جمهور آمریکا را ببینید که پیام‌آور ناامنی و تهدید است؛ در مقابل، سخنان رئیس‌جمهور ایران تبلور اندیشه ناب قائد شهید و پیام‌آور امنیت، صلح، عدالت، اقتدار و عزت در برابر زیاده‌خواهان جهان، به‌ویژه آمریکا است.

وی تأکید کرد: این ثمره اندیشه دینی، پیام نماز و پیام قرآن است.

حوزه‌های علمیه در تربیت فقیهان و عالمان برجسته نقش‌آفرین بوده‌اند

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به رحلت آیت الله العظمی شبیری زنجانی گفت: در زمان غیبت امام عصر(عج)، دانشمندان و فقیهان تراز، تربیت‌یافتگان مدرسه عقلانی، علمی، عرفانی، فقهی و اخلاقی امام صادق(ع) هستند و آیینه درخشان بالاترین سطح ممکن از ارزش‌های والا و دست‌نیافتنی انسان کامل در دو حوزه نظر و عمل به شمار می‌روند.

وی افزود: حوزه‌های علمیه، به‌ویژه دو حوزه علمیه عریق نجف اشرف و قم، مفتخر به تربیت چنین شخصیت‌های برجسته علمی و انسانی هستند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به جایگاه علمی عالم فقید اظهار کرد: رحلت این عالم بزرگوار تنها فقدان یک فقیه و مرجع تقلید نیست، بلکه خاموش شدن یکی از پرفروغ‌ترین مشعل‌های دانش و تحقیق شیعه و جهان اسلام است.

وی ادامه داد: نام و میراث علمی این محقق کم‌نظیر که وجود مطهرش کتابخانه‌ای از تاریخ علم رجال، حدیث و فقاهت شیعه بود، در امتداد سنت دیرپای فقاهت و دانش شیعی ماندگار خواهد بود.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان این بخش از سخنان خود با طلب مغفرت و علو درجات برای آن عالم فقید گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم روح پاک او را با ارواح مطهر شهدا محشور فرماید.

امنیت بنیادی‌ترین موهبت حیات جمعی است

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: در روزهایی قرار داریم که به نام زیبای هفته فراجا مزین است؛ امنیت گوهر نایاب و بنیادی‌ترین موهبت حیات جمعی است که همچون هوای پاک، در آسایش روزمره انسان‌ها احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: هیچ اندیشه‌ای در دانشگاه، هیچ سرمایه‌ای در کارگاه و هیچ پیوندی در خانه و محله، جز در سایه‌سار امنیت به بار نمی‌نشیند. از این منظر و در منظومه حکمرانی الهی، صیانت از این موهبت، سنگین‌ترین و شرافتمندانه‌ترین مسئولیتی است که بر شانه‌های سربازان دلیر اسلام در فراجا نهاده شده است.

خطیب نماز جمعه تهران، هفته فراجا را فرصتی برای بازخوانی نقش این نیرو در تار و پود زندگی روزمره مردم دانست و افزود: این هفته فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان خدمتگزاری و تکریم فداکاری‌های بی‌وقفه کارکنان شریف این نهاد اقتدارآفرین است.

وی خاطرنشان کرد: فراجا سازمانی است که از دورترین نقطه صفر مرزی تا دل کلان‌شهرها و حتی در پیچ‌وخم فضای مجازی، مظهر اقتدار توأم با مهربانی، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری است.

پاسداری از پیروزی ملت ایران در گرو حفظ وحدت و انسجام ملی است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب نماز جمعه تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته در دانشگاه تهران، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و آنچه پیروزی ملت ایران در برابر آمریکا و متحدانش خواند، اظهار کرد: واشنگتن آموخته است که نمی‌تواند جنگی کوتاه را علیه یک قدرت منطقه‌ای بدون تحلیل رفتن ذخایر و مهمات حیاتی خود اداره کند.

وی افزود: این درس را ملت بزرگ ایران، رزمندگان دلیر فراجا و قهرمانان سپاه و ارتش به آمریکا و متحدان آن آموختند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تحلیل یک عضو ارشد مؤسسه بروکینگز درباره جنگ اخیر گفت: این تحلیلگر در پایان نتیجه گرفته است که سومین ماجراجویی آمریکا در منطقه، یعنی جنگ رمضان و جنگ هرمز، احتمالاً آخرین ماجراجویی آمریکا در منطقه خواهد بود و این جنگ می‌تواند پایان تلاش آمریکا برای تسلط بر منطقه را رقم بزند.

ابوترابی‌فرد تأکید کرد: این نگاه تحلیلگران جهان به جنگ نابرابر و جنگ پیروز ملت بزرگ ایران است و باید از این پیروزی بزرگ پاسداری کرد.

وی، پاسداری از این پیروزی را در گرو حفظ وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: پاسداری از این پیروزی، حفظ دستاورد وحدت و انسجام ملی و استقامت یکپارچه ملت بزرگ ایران، تحکیم پیوند آحاد ملت عزیز ایران و تقویت پیوند قوای سه‌گانه با یکدیگر است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: این پیروزی همچنین با پیوند ناگسستنی ملت با نظام اسلامی و حول محور رهبری داعیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظ خواهد شد. باید این سرمایه بزرگ را با عقلانیت، ایمان و استقامت پاس داشت و ان‌شاءالله شاهد پیروزی‌های بزرگ‌تر برای امت اسلامی باشیم.

فراجا باید بیش از پیش مقتدر، مردم‌دار، عادل و کارآمد باشد

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به جایگاه فراجا و گرامیداشت شهدای این نیرو گفت: کاروان شهدای فراجا و جانبازان سرافراز این نیرو، گواه زنده صدق نیت این مجموعه در دفاع از حریم دین و کرامت مردم است.

وی اظهار کرد: امید است در پرتو تلاش‌های روزافزون، ارتقای آموزش‌ها، تعمیق دانش و استحکام پیوند میان مردم و پلیس، شاهد نیرویی بیش از پیش مقتدر، مردم‌دار، عادل و کارآمد باشیم.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: فراجا باید نیرویی باشد که همواره خار چشم بدخواهان و قانون‌شکنان و مایه آرامش، اطمینان و پشتوانه آحاد ملت ایران باشد.

تحولات جهان از جابه‌جایی قدرت و پایان یک‌جانبه‌گرایی حکایت دارد

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز جهان در آستانه تحولات بنیادین قرار دارد و آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل گذشت، ترجمان افول سیاسی غرب و غروب هژمونی آمریکا و رویش مبانی ناب عقلانی و اخلاقی در اندیشه دینی انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: دنیای معاصر با رویدادها و تحولات بنیادین روبه‌رو است و امروز صدای نارضایتی ملت‌ها و دولت‌های جهان بلندتر از همیشه شنیده می‌شود.

ابوترابی‌فرد با اشاره به خروج هیئت‌های مختلف از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: خروج ۷۷ هیئت هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سالن نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به گفته وی، گواهی بر این واقعیت است.

وی ادامه داد: پدیده جدیدی که امروز شاهد آن هستیم، بیداری عظیم سیاسی مردم جهان، حرکت پرشتاب امت اسلام در بازگشت به هویت ناب دینی، اسلامی و اخلاقی خود و افزایش اقتدار محور مقاومت است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: پیروزی‌های بزرگ و تحسین‌برانگیز مقاومت اسلامی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و قدرت‌های وابسته به اردوگاه غرب، همگی از جابه‌جایی قدرت و تحولات سیاسی و اقتصادی در آغاز هزاره سوم حکایت دارد.

ابوترابی‌فرد گفت: افول غرب، نویدبخش پایان یک‌جانبه‌گرایی در جهان است.

تجربه افغانستان و عراق درس‌آموز است

وی در ادامه با اشاره به لشکرکشی آمریکا و غرب به افغانستان و عراق گفت: با نگاهی گذرا به لشکرکشی پرطمطراق آمریکا و غرب به افغانستان و عراق با هدف تغییر نقشه خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا، می‌توان به اهمیت و پیامدهای این رویدادها پی برد.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار کرد: کشور اسلامی افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، یعنی حدود ۲۰ سال، تحت اشغال آمریکا و متحدان آن قرار گرفت.

وی افزود: عراق نیز در سال ۲۰۰۳ با تهاجم دو لشکر زرهی و مکانیزه آمریکا و حمایت غرب و مجموعه اردوگاه غرب مورد حمله قرار گرفت.

ابوترابی‌فرد با اشاره به اظهارات وزیر دفاع وقت آمریکا در دولت جورج بوش گفت: وزیر دفاع وقت آمریکا در پایگاه هوایی ویتمن، در سال‌هایی که هواپیماهای بی۲ بر فراز آسمان افغانستان به پرواز درمی‌آمدند، اظهار کرده بود که این جنگنده‌ها از اقیانوس‌ها و قاره‌ها عبور می‌کنند، بدون آنکه دیده شوند و عدالت را از آسمان به زمین می‌آورند.

وی همچنین به سخنان جورج بوش اشاره کرد و گفت: جورج بوش در مراسم تحلیف خود در سال ۱۳۸۳ اظهار داشت که برای گسترش دموکراسی و آزادی و پایان دادن به طغیان، از قوای نظامی استفاده خواهد کرد.