به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ترابی با عملکرد موفق در رقابت‌های کونگ‌فو قهرمانی کشور منطقه یک، به دیدار نهایی این مسابقات راه یافت.



ترابی در مرحله برگزارشده این رقابت‌ها با کسب مقام نخست، جواز حضور در فینال را به دست آورد و اکنون برای کسب عنوان قهرمانی کشور در دیدار نهایی به میدان خواهد رفت.



این بانوی ورزشکار قم در جریان رقابت‌های منطقه یک کشور توانست با عبور از مرحله مقدماتی، جایگاه خود را در جمع فینالیست‌های مسابقات تثبیت کند.



رقابت‌های قهرمانی کونگ‌فو کشور در منطقه یک با حضور کونگ‌فوکاران این منطقه به میزبانی استان قزوین در حال برگزاری است.



معصومه ترابی نماینده استان قم در این مسابقات است که پس از کسب رتبه نخست در مرحله رقابت‌ها، به دیدار نهایی راه یافته و برای کسب عنوان قهرمانی مبارزه خواهد کرد.