به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس و اجلاس سراسری نماز اظهار کرد: دوران دفاع مقدس سرآغاز سربلندی و اقتدار نظام اسلامی بود و تجربه گرانبهای مقاومت نشان داد که تنها راه رسیدن به عزت و پیروزی، ایستادگی در برابر دشمنان است.

وی افزود: اگر در دوران دفاع مقدس توان رزم و پشتیبانی کشور تقویت نمی‌شد، امروز با شرایط بسیار سختی مواجه بودیم، اما به برکت آن دوران، ایران سربلند شد و دشمنان و جنایتکاران جنگی شکست خوردند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج سیدحسن نصرالله، وی را اسوه مقاومت دانست و تصریح کرد: این شخصیت برجسته در تاریخ جاودانه خواهد ماند و کسانی که در لبنان و دیگر نقاط به وعده‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا دل بسته‌اند، عاقبتی جز ذلت نخواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: تاریخ نشان خواهد داد که سربلندی از آن جبهه مقاومت است.

ایران با تکیه بر ایمان در برابر تهاجم ادراکی دشمن ایستاده است

وی با تبیین جایگاه قدرت ایران در نظام جهانی خاطرنشان کرد: برخی نظام محاسباتی جهان را به گونه‌ای ترسیم می‌کنند که ایران را یکی از چهار قدرت جهان می‌دانند، اما این محاسبه ناقص است؛ زیرا کشوری که از الطاف الهی، عنایت اهل‌بیت(ع) و مکتب اسلام برخوردار است، از قدرتی فراتر از محاسبات مادی برخوردار خواهد بود.

صفایی‌بوشهری بیان کرد: باید به جهانیان ثابت کنیم هر جبهه‌ای که خدا را در کنار خود داشته باشد، پیروز است و جبهه‌ای که با وجود امکانات مادی از معنویت تهی باشد، محکوم به شکست است.

وی با تشریح راهکارهای تهاجم دشمن علیه جامعه ایمانی، به موضوع تهاجم ادراکی اشاره کرد و گفت: دشمن از دیرباز برای شکست جوامع دینی از تهاجم ادراکی استفاده کرده و در این نوع تهاجم، فکر، ذهن و نظام محاسباتی فرد و جامعه هدف قرار می‌گیرد تا روحیه مقاومت و دین‌داری که مانع سلطه بیگانگان است، تضعیف شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به هجمه رسانه‌ای دشمن علیه ایران افزود: رسانه‌های وابسته به دشمنان اسلام در یک جهت مشخص، نظام فکری جامعه را هدف قرار داده‌اند تا با دروغ‌پردازی، شایعه‌پراکنی و ایجاد ناامیدی، مردم را به تسلیم وادار کنند.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم تصریح کرد: در برابر اخبار و ادعاهایی که از سوی جریان‌های فاسق و بیگانه با هدف تخریب اقتدار ملی منتشر می‌شود، نباید بدون بررسی و تبیین دقیق تسلیم شد و باید با آگاهی و روشنگری، توطئه‌ها را خنثی کرد.

صفایی‌بوشهری با رد ادعاهای فریبنده سران جبهه کفر اظهار کرد: دشمن با تبلیغات گسترده تلاش می‌کند با نمایش تجهیزات نظامی و ائتلاف‌های خود، در جامعه هراس ایجاد کند، اما مؤمنان با تکیه بر ایمان و شعار «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ» از این تهدیدها هراسی ندارند.

وی افزود: وعده‌های اقتصادی و فناوری سران استکبار به ملت ایران نیز قابل اعتماد نیست؛ زیرا آنان به دنبال سلطه بر مراکز سیاسی و اقتصادی و چپاول ثروت کشور هستند و اگر قصد کمک داشتند، مسیر تحریم و محاصره را انتخاب نمی‌کردند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بر ضرورت حفظ انسجام ملی حول محور ولایت تأکید کرد و گفت: دشمنان به صورت پنهانی تلاش می‌کنند میان نیروهای جبهه مقاومت اختلاف ایجاد کنند و راه مقابله با این توطئه‌ها، حفظ وحدت ملی و متمرکز کردن توان جامعه در برابر دشمن است.

تأکید بر ترویج نماز و تربیت دینی نسل آینده

صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت ترویج فریضه نماز در دستگاه‌های اداری و مراکز فرهنگی اظهار کرد: نماز نور چشم اهل‌بیت(ع) است و خانواده‌ها باید نسبت به آموزش و تعمیق فرهنگ نماز در میان کودکان، نوجوانان و جوانان اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی کودک افزود: خانواده‌ها باید توجه ویژه‌ای به تربیت دینی فرزندان داشته باشند، زیرا دشمنان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای انحراف لایه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نسل‌های کم‌سن، انجام داده‌اند.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: نباید اجازه داد کودکان بدون تربیت دینی و خانوادگی رشد کنند، زیرا چنین وضعیتی می‌تواند در آینده زمینه‌ساز بحران‌های فردی و خانوادگی شود.

وی همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، این نیرو را حافظ امنیت و آرامش جامعه و سدی در برابر عوامل ناامن‌کننده کشور دانست و گفت: نیروی انتظامی از دل مردم برخاسته است و با وجود حجم بالای تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی، کشور از ضریب امنیت قابل توجهی برخوردار است که این موضوع شایسته قدردانی است.

صفایی‌بوشهری در ادامه با اشاره به برخی تجمعات و تحرکات ساختارشکنانه اخیر در کشور اظهار کرد: در شرایطی که باید تمرکز ملت ایران بر مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد، اقدامات با هدف تخریب امنیت کشور و حمایت از وابستگان رژیم سابق، از نظر ملت مسلمان و انقلابی ایران مردود است.

وی افزود: هر فرد یا جریانی که بخواهد استقلال و امنیت کشور را که خون‌بهای شهداست، خدشه‌دار کند، مورد پذیرش مردم نخواهد بود.

خطیب نماز جمعه بوشهر در پایان با دعوت از مردم برای حضور در اجتماعات انقلابی و میدان‌های دفاع از نظام گفت: دشمن تلاش می‌کند با خالی دیدن میدان‌ها، نیروهای وابسته خود را جایگزین نیروهای انقلابی کند؛ بنابراین تا پیروزی نهایی و تا فرمان مقام معظم رهبری در میدان حضور خواهیم داشت.