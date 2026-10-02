امنیت پایدار در گرو مشارکت عمومی و تقویت نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله سراج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام، ضمن اشاره به هفته نیروی انتظامی، از مجاهدت‌های پرسنل فراجا در حوادث اخیر تقدیر کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی با وجود محدودیت‌های معیشتی و فشار کاری، در میدان عمل ثابت‌قدم ایستاده و اجازه نداده است امنیت عمومی با وجود حملات و تهدیدها خدشه‌دار شود.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت یک مسئولیت همگانی است، افزود: مردم با هوشیاری نسبت به محیط پیرامون، مراقبت از حریم خانواده و گزارش به‌موقع موارد مشکوک به نهادهای اطلاعاتی و انتظامی، نقش مکمل و تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌ها دارند.

خطیب جمعه ایلام تأکید کرد: دشمن همچنان به دنبال فرصت‌طلبی است و این هوشیاری عمومی باید بیش از گذشته حفظ شود.

حجت‌الاسلام سراج در بخش دیگری از سخنان خود، پیام سپاه پاسداران به مردم آمریکا را اقدامی راهبردی در حوزه جهاد تبیین خواند و گفت: این پیام به‌درستی تفکیک میان ملت‌ها و دولت‌های متجاوز را تبیین کرد.

وی با اشاره به تحولات نظامی در منطقه و خروج نیروهای آمریکایی از عراق، نسبت به افزایش نقش کشورهای ناتو هشدار داد و تصریح کرد: نباید از تحرکات مشکوک در کشورهای غربی خوش‌بینانه عبور کرد؛ چرا که اتاق‌های فکر دشمن همواره در پی سندسازی و ایجاد بهانه برای فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی هستند. دستگاه دیپلماسی باید با رصدی هوشمندانه، موضعی فعال در برابر این اتهامات اتخاذ کند.

امام‌جمعه موقت ایلام در ادامه با اشاره به گلایه‌های مردمی از وضعیت بازار، بر ضرورت بازگشت ثبات به اقتصاد تأکید کرد و افزود: اگرچه دولت برای مدیریت شرایط کشور تلاش می‌کند، اما بی‌ثباتی قیمت‌ها عامل اصلی نگرانی فعالان اقتصادی و مردم است.

سراج با تأکید بر اینکه کسبه خرد نیز خود از قربانیان نوسان نرخ مواد اولیه هستند، خاطرنشان کرد: مطالبه جدی مردم از دولت، ریشه‌یابی و مدیریت منشأ بی‌ثباتی قیمت‌هاست تا با ایجاد یک ثبات نسبی، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی و کسب‌وکار فراهم شود.

خطیب جمعه ایلام در پایان سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته دامپزشکی، خواستار تشدید نظارت‌های بهداشتی بر کشتارگاه‌های استان شد و اظهار داشت: سلامت سفره مردم خط قرمز است و دستگاه‌های نظارتی باید با هرگونه عرضه گوشتِ دام‌های بیمار برخورد قاطع کنند.