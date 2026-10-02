هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل در منطقه فروپاشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ در خطبه‌های نماز جمعه اهواز ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: به فرموده رهبر شهیدمان تنها راه خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن، حفظ وحدت کلمه و همبستگی آحاد ملت است.

امام جمعه موقت اهواز ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی بیان کرد: نظم و امنیت امروز کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی جان‌برکفان نیروی انتظامی است و به همین مناسبت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این نیرو را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز افزود: این پیام نشان‌دهنده جایگاه رفیع نماز در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی است. برپایی نماز، نخستین ثمره حکومت صالحان است و ملت قهرمان ایران همواره در کنار ایستادگی در میدان‌های نبرد، توجه ویژه‌ای به این فریضه الهی داشته‌ است؛ لذا از نهادهای آموزشی، دانشگاه‌ها و ائمه جمعه خواستار توجه مضاعف به ترویج فرهنگ نماز هستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین اخوان صباغ با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: شوکت و اقتداری که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، ثمره ایستادگی در دوران دفاع مقدس و پیروی از ولایت است. امروز ایران اسلامی به عنوان قدرت چهارم جهان شناخته می‌شود اما دشمن با ابزارهای فشار اقتصادی سعی در تضعیف اراده ملت دارد. حضور پرشور و مقتدرانه مردم در عرصه‌های مختلف طی هفت ماه اخیر، هراسی عمیق در دل دشمنان ایجاد کرده است.

وی در خصوص تحولات فلسطین و سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی تاکید کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی در سه سال اخیر با به شهادت رساندن ۷۰ هزار نفر از مردم مظلوم غزه ثابت کرد که به هیچ هدف راهبردی نرسیده است.

امام جمعه موقت اهواز با تحلیل وضعیت ژئوپلیتیک منطقه تصریح کرد: آمریکا در حال حاضر در یک بن‌بست سیاسی و نظامی گرفتار شده است. واشنگتن نه توان تغییر راهبردهای حاکمیتی ایران در کنترل تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز را دارد و نه قادر است از شکست‌های پی‌درپی خود در منطقه جلوگیری کند.

وی با اشاره به ادعاهای واهی مقامات غربی و ترامپ بیان کرد: دشمنان هنوز ملت ایران را نشناخته‌اند، ملت ما با تاسی از فرهنگ عاشورایی در برابر هرگونه ماجراجویی دشمن آماده است و به هر تهدیدی، پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده خواهد داد. امنیت و اقتدار امروز ایران، ثمره خون رهبر شهیدمان است و مسیر مقاومت با قوت و صلابت ادامه خواهد یافت.