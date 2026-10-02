امام جمعه اسلامشهر: تأمین امنیت بالاترین ارزش را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر با گرامیداشت هفته فراجا اظهار کرد: نیروهای انتظامی در حوزه‌های مختلف جانفشانی می‌کنند و فراجا خادم ملت و از بدنه مردم است.

وی افزود: بدون شک تأمین امنیت بالاترین ارزش را دارد و نیروی انتظامی کشور همواره با جانفشانی خود تأمین‌کننده امنیت و آرامش کشور بوده است.

امام جمعه اسلامشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی، تلاش‌های مجموعه انتظامی شهرستان اسلامشهر در حوزه تأمین امنیت را مورد تقدیر قرار داد.

برقراری همچنین با گرامیداشت هفته آتش‌نشانی گفت: آتش‌نشانان در مأموریت‌های خود با حضور به‌موقع و فداکاری، برای دور کردن خطر از مردم تلاش می‌کنند و شهدای آتش‌نشان از شهدای ماندگار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: آمریکا تصور می‌کرد با استقرار نیروها، پایگاه‌ها و ناوهای خود در منطقه می‌تواند ایران را تسلیم کند، اما به گفته وی، شرایط منطقه موجب عقب‌نشینی این کشور شده است.

امام جمعه اسلامشهر گفت: ملت ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب و با اتکا به توان خود مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد و حضور مردم در صحنه‌های مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد.