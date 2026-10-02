به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی کارنامی در خطبه دوم نماز جمعه ساری با اشاره به مناسبت‌های مهم روزهای اخیر، نخست به هفته فراجا پرداخت و گفت: از برادران و نیروهای خدوم، زحمتکش، صادق، متدین و پرتلاش نیروی انتظامی که در مصلی امام خمینی(ره) شهرستان ساری و دیگر شهرستان‌های استان حضور پیدا کردند، قدردانی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی کارنامی با اشاره به جایگاه نیروهای نظامی و انتظامی در آموزه‌های اسلامی بیان کرد: امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود به مالک اشتر درباره نیروهای نظامی و امنیتی می‌فرماید که آنان دژهای مردم هستند و از جامعه حفاظت می‌کنند. این تعبیر، مدال افتخاری برای نیروهایی است که تحت امر ولایت و امامت در جامعه خدمت می‌کنند.

امام جمعه موقت ساری با گرامیداشت یاد شهید محمد باقری گفت: رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن شهید باقری بارها اقدام کرد و در نهایت نیز در حملات خود وی را به شهادت رساند.

وی در ادامه با اشاره به شهید حسن باقری اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، تیمسار ظهیرنژاد با وجود تجربه و جایگاه نظامی، درباره حسن باقری بر نقش و جایگاه راهبردی او تأکید داشت و طرح‌ها و نقشه‌های وی را راهبردی می‌دانست.

امام جمعه موقت ساری در ادامه با اشاره به پیام‌ها و نامه‌های اخیر رهبر انقلاب اظهار کرد: حدود شش ماه و چند هفته است که رهبر انقلاب مسئولیت و جایگاه رهبری نظام اسلامی و نیابت عامه حضرت ولی‌الله اعظم امام زمان(عج) را بر عهده دارند و در این مدت حدود ۴۴ پیام و نامه صادر کرده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی کارنامی بیان کرد: بیش از نیمی از این پیام‌ها، یعنی حدود ۲۳ پیام، پیام‌های عمومی و خطاب به جامعه بوده است؛ برخی پیام‌ها نیز درباره انتصاب فرماندهان و موضوعات مشخص صادر شده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی کارنامی در ادامه به پیام رهبر انقلاب درباره اجلاس نماز اشاره کرد و گفت: همه مخاطبان باید این پیام را بخوانند و نسبت به فضیلت نماز و اجرای برنامه‌های مربوط به نماز در جامعه اهتمام داشته باشند.

ایران امروز در برابر گذشته و پیامدهای طوفان الاقصی

حجت‌الاسلام حسینی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر انقلاب درباره مقایسه ایران گذشته و ایران امروز اشاره کرد و گفت: برخی افراد درباره ایران گذشته و امروز مقایسه‌هایی انجام می‌دهند و به احداث راه‌آهن، کارخانه‌ها و برخی اقدامات عمرانی اشاره می‌کنند، اما باید سطح و عمق تحولات را در نظر گرفت.

وی افزود: در گذشته، دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای بیگانه بود و انگلیسی‌ها، پرتغالی‌ها و آمریکایی‌ها در این منطقه حضور داشتند. برای شناخت این مسئله باید تاریخ ۴۰ یا ۵۰ سال پیش از انقلاب را مورد توجه قرار داد.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به شرایط امروز خلیج فارس اظهار کرد: امروز شرایط متفاوت است و به گفته رهبر انقلاب، نیروهای بیگانه به دلیل ضرباتی که از رزمندگان و محافظان تنگه هرمز دریافت کرده‌اند، حتی از دریای عرب نیز جلوتر نخواهند آمد.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: این تنگه با پول یا پشتیبانی قدرت‌های خارجی باز و بسته نخواهد شد، بلکه مقاومت، رشادت، ایمان مردم و سربازان این سرزمین در تعیین سرنوشت آن نقش دارد.

وی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره تحولات منطقه و کشورهای عربی افزود: اگر قرار باشد فرودگاه‌های ایران بسته شود، فرودگاه‌های منطقه نیز نمی‌توانند بدون توجه به شرایط متقابل به فعالیت خود ادامه دهند و اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود، مسائل مربوط به عبور نفت از خلیج فارس نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام حسینی کارنامی در ادامه به سالگرد عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد و گفت: ۱۵ مهرماه سالگرد عملیات طوفان الاقصی است؛ عملیاتی که برخی ممکن است آن را اشتباه بدانند، اما باید آثار و پیامدهای آن را نیز مورد بررسی قرار داد.

وی اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که پیش از عملیات طوفان الاقصی دنبال می‌شد، طرح موسوم به ابراهیم بود که در سال ۲۰۲۰ میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی منطقه مطرح و امضا شد و قرار بود در سال‌های بعد گسترش پیدا کند.

امام جمعه موقت ساری افزود: در این طرح تلاش می‌شد مسئله قدس و فلسطین به حاشیه برود و کشورهای عربی و مسلمان با رژیم صهیونیستی روابط صلح و راهبردی برقرار کنند، اما طوفان الاقصی این روند را تحت تأثیر قرار داد و موجب شد مسئله فلسطین بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مسئله فلسطین پس از این عملیات تنها در کشورهای اسلامی مطرح نبود، بلکه در دانشگاه‌های آمریکا و میان ملت‌های مختلف جهان نیز بار دیگر به موضوعی مهم تبدیل شد.

حسینی کارنامی با اشاره به سخنان شهید یحیی سنوار درباره پیامدهای جنگ گفت: در مقابل خسارت‌های گسترده واردشده به غزه، جنایت‌های جنگی و کشته شدن زنان و کودکان از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت ساری در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله اظهار کرد: رهبر انقلاب در پیام خود درباره سیدحسن نصرالله، از جایگاه و شخصیت وی در تاریخ مقاومت سخنان مهمی بیان کردند.

وی با اشاره به مناسبت‌های دیگری همچون روز نخبگان و ایام مربوط به سالمندان گفت: موضوع سالمندی نیز از مسائل مهم اجتماعی است و همان‌طور که در خطبه‌های گذشته از سوی آیت‌الله لائینی به آن اشاره شد، باید نسبت به این قشر توجه و تکریم بیشتری صورت گیرد.