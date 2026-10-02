فرمانده انتظامی بوشهر: شاخص شرارت در استان به صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر با تبریک هفته فراجا به کارکنان انتظامی، دریابانی، یگان ویژه و نیروهای مسلح مستقر در استان اظهار کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم حدود ۱۳ هزار شهید در دوران دفاع مقدس و عرصه تأمین امنیت، کارنامه‌ای درخشان دارد.

وی افزود: استان بوشهر نیز در این مسیر ۱۷۵ شهید، ۶۰۰ جانباز سرافراز و ۲۰ آزاده والامقام تقدیم کرده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به حضور نیروهای انتظامی و دریابانی در برهه‌های حساس و بحران‌های اخیر تصریح کرد: نیروهای انتظامی استان علاوه بر انجام مأموریت‌های درون‌شهری، با تمام توان از مرزهای آبی و خاکی استان صیانت کردند.

سوسنی ادامه داد: نیروهای مستقر در خطوط ساحلی و دریایی شبانه‌روز در میدان حضور داشتند و با عشق به ولایت و مردم بوشهر اجازه ندادند خدشه‌ای به امنیت استان وارد شود.

کشف ۳۲ فقره قتل و ۴۰ انبار احتکار

رئیس پلیس استان بوشهر با تجلیل از بصیرت و حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب گفت: مردم استان بوشهر از گذشته در برابر متجاوزان پرتغالی، انگلیسی و آمریکایی ایستادگی کرده‌اند و در شرایط اخیر نیز با حضور مستمر و شبانه‌روزی خود در بیش از ۲۰۰ شب، بهترین پشتوانه برای برقراری نظم و امنیت پایدار بودند.

وی با تأکید بر اینکه پلیس خادم ولایت و ملت است، بیان کرد: با شهدای والامقام پیمان می‌بندیم که همچون گذشته و تا پای جان در خدمت مردم باشیم و فرزندان این ملت در نیروهای انتظامی و یگان ویژه با روحیه جهادی و ایثارگری در میدان حاضر شدند.

سوسنی با اشاره به عملکرد فراجا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی علاوه بر ۴۰ مأموریت ذاتی، بیش از ۴۰ مأموریت غیرذاتی را نیز بر عهده دارد و در شاخص‌های مختلف امنیتی دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است.

وی گفت: در حال حاضر شاخص شرارت در استان بوشهر به صفر رسیده و استان در این زمینه در رتبه پایانی کشور، به معنای برخورداری از امن‌ترین وضعیت، قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به توفیقات پلیس در حوزه کشف جرائم عنوان کرد: در سال جاری با استفاده از ظرفیت کشف علمی جرائم، ۳۲ فقره قتل شامل ۱۸ مورد مربوط به سال جاری، پرونده‌های معوقه سال‌های گذشته و همچنین پرونده متهمان متواری از سایر استان‌ها کشف شده است.

کشف بیش از ۴۰ انبار احتکار اقلام اساسی

وی افزود: میزان کشف جرائم خشن در استان به ۱۰۷ درصد و کشف سرقت‌ها به ۸۰ درصد رسیده است.

سوسنی از کشف بیش از ۴۰ انبار احتکار اقلام اساسی و آذوقه مردم در استان خبر داد و اظهار کرد: این کالاها پس از طی مراحل قانونی در اختیار مردم قرار گرفت.

رئیس پلیس استان بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت نزاع‌های دسته‌جمعی گفت: بوشهر در شاخص نزاع‌های دسته‌جمعی در رتبه ۲۸ کشور قرار دارد و ۹۹ درصد درگیری‌ها فردی و تنها یک درصد دسته‌جمعی است که این وضعیت بیانگر فرهنگ اجتماعی و همراهی مردم استان در حفظ نظم و آرامش است.

وی در پایان از همراهی مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آموزش و پرورش و نیروهای مسلح مستقر در استان در ارتقای شاخص‌های امنیتی بوشهر قدردانی کرد.