امام جمعه همدان: علم نقطه کانونی مبارزه با تمدن غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آیت‌الله شعبانی موثق در خطبه‌های این هفته نماز جمعه همدان، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، اظهار داشت: در ایامی هستیم که مراکز علمی ما الحمدلله آغاز به فعالیت کردند. باید توجه داشته باشیم که با دشمنی مواجه هستیم که به مراکز علمی ما هم رحم نمی‌کند.

امام جمعه همدان با اشاره به حملات دشمن به مراکز علمی و دانشگاهی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان (۴۰ روزه)، تصریح کرد: بالغ بر ۸۰۰ مرکز علمی و آزمایشگاهی ما مورد حمله قرار گرفت و ۳۲ دانشگاه در جنگ رمضان مورد هجمه دشمن واقع شد.

وی با برشمردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی آسیب‌دیده، افزود: پژوهشگاه رنگ، دانشگاه ارومیه، شهید رجایی، خواجه نصیر، صنعتی ارومیه، پیام نور دیوان‌دره، مراکز آموزش عالی لرستان، علم و صنعت، خلیج فارس بوشهر، پژوهشگاه هوافضا، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه‌های هرمزگان و صنعتی اصفهان از جمله مراکزی بودند که مورد هجمه قرار گرفتند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به آسیب‌های وارد شده به حوزه‌های هوش مصنوعی، لیزر، پلاسما، الکترونیک، هوافضا و ماهواره، خاطرنشان کرد: دشمنی که بحث هسته‌ای و موشکی را مطرح می‌کند، شهید تهرانچی، شهید منوچهر و شهید ذوالفقاری را شهید کرد و ۶۰ دانشجوی ما در همین ایام به شهادت رسیدند.

آیت‌الله شعبانی در پاسخ به این سؤال که چرا دشمن مراکز علمی ما را هدف قرار می‌دهد، گفت: علم نقطه کانونی مبارزه با تمدن غرب است و دانشگاه مرکز این نقطه کانونی است. دانشگاه است که می‌تواند یک ایران توانمند بسازد.

وی با اشاره به تصویری که امروز در دنیا از ایران منعکس شده است، افزود: رئیس‌جمهور روسیه نیز اشاره کرد: یک ایران مقاوم، یک ایران باهوش، نخبه، با ابتکار و خلاقیت. امروز دنیا ملت ایران را به عنوان یک ملت مقتدر و باهوش و تیزبین در عرصه نظامی و اقتصادی می‌بیند.

امام جمعه همدان تأکید کرد: دشمن نمی‌خواهد بگذارد علم در این کشور رشد پیدا کند، چرا که رشد علمی یعنی رشد تمدنی، فرهنگی و نظامی و خودکفاییله شعبانی با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور، اظهار داشت: ما در همین کشور بیش از هزار نوع سلاح تولید می‌کنیم و در بحث خودکفایی دفاعی بالای ۹۰ درصد وابسته به داخل هستیم. چندین هزار شرکت دانش‌بنیان امروز پشتیبان صنعت دفاعی ما هستند و این کار را دانشگاه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به سقوط پهپاد فوق‌محرمانه آمریکا در سال ۲۰۱۱ و رونمایی از نمونه بومی آن با مهندسی معکوس پنج سال بعد، خاطرنشان کرد: این قدرت تولید شده جبهه مقاومت، مال جوان نخبه ایرانی و دانشجویان این کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه امروز جنگ، جنگ تکنولوژیست، گفت: دشمنی که در هوش مصنوعی استفاده می‌کند، در مقابل این دشمن باید در خط مقدمش علم و علم‌آموزی و پژوهش باشد. این دست جوان دانشجوی ایرانی است.

آیت‌الله شعبانی افزود: دشمن برای دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند تا اجازه ندهد دانشگاه محیط علم‌آموزی باشد و مسائل پژوهش در آنجا جدی گرفته شود. اما جوان ایرانی باید به این مسئله توجه کند.

وی با دعوت از نخبگان، اساتید و دانشجویان برای حضور در تجمعات و گفتگو با مردم، تصریح کرد: عقل سلیم امروز حکم می‌کند در مقابل این دشمن عالمانه عمل شود، دانشگاه مورد حمایت قرار بگیرد و محیط‌های علمی تقویت شود.

امام جمعه همدان در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی و فراجا، اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خیلی از مقرها آسیب دید، ستاد مرکزی نیروهای انتظامی ما آسیب دید و بمباران شد، اما اینها در میدان حضور داشتند. ۲۲ شهید را تقدیم کردند و امنیت امروز کشور مدیون آنان ایپ

آیت‌الله شعبانی با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدا در روز پنجشنبه شانزدهم در شهر همدان، از همه مردم برای حضور در این رزمایش دعوت کرد و گفت: امیدوار هستیم این حضور چند ده هزار نفری شما بتواند اتفاق بیفتد و دشمن اینها را می‌بیند.

امام جمعه همدان در بخش پایانی خطبه‌ها، با اشاره به دعوت رهبر معظم انقلاب به وحدت، خطاب به مسئولین گفت: دعوت به وحدت فقط مال مردم نیست، فقط مال تجمعات نیست. شما هم باید وحدت را رعایت کنید. موضع‌گیری‌ها، حرف‌ها و اختلافاتی که بین مسئولین اتفاق می‌افتد، به وحدت آسیب می‌زند.

وی افزود: دعوت به وحدت مال همه مردم و همه مسئولین است. مسئولین هم باید کنار هم وحدت داشته باشند. گاهی ممکن است به کسی ظلم شده باشد، می‌تواند به خاطر انقلاب، کشور و وحدت رعایت کند. بعضی مباحث مطرح می‌شود که ذهن جامعه را مشوش می‌کند.

آیت‌الله شعبانی با اشاره به طرح تورم صفر شهرداری تهران، اظهار داشت: این طرح که ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت به مدت ۶ ماه عرضه می‌شود، قابل تقدیر و الگوبرداری است. پیشنهاد می‌کنم عزیزان تدبیر کنند تا این طرح در شهرستان‌ها نیز اجرا شود تا بخشی از مشکلات اقتصادی مردم جبران شود.