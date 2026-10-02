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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

استاندار بوشهر: افزایش ماندگاری گردشگران با جدیت دنبال می‌شود

استاندار بوشهر: افزایش ماندگاری گردشگران با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر با تاکید بر توسعه فضاهای اقامتی در استان گفت: افزایش ماندگاری گردشگران با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر٬ ارسلان زارع ظهر جمعه در مراسم افتتاح یک پروژه گردشگری در سیراف اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اولویت‌های استان است که با نگاه ویژه و حمایتی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، شاهد اقدامات ارزشمندی در این زمینه هستیم.

وی افزود: در سفر ۲ روزه وزیر میراث فرهنگی به استان، علاوه بر بهره‌برداری از چند طرح ارزنده گردشگری، نشست بسیار خوبی نیز با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشتیم که مسائل و دغدغه‌های این حوزه بررسی شد.

استاندار بوشهر یادآور شد: برگزاری جشن ملی گردشگری با حضور وزیر و بهره‌برداری از موزه شهید رئیس‌علی دلواری نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که در این سفر انجام شد.

زارع با اشاره به بهره‌برداری از اقامتگاه سنتی مجموعه قلعه نصوری گفت: اجرای این طرح، گامی در راستای افزایش ماندگاری گردشگران در این منطقه خواهد بود

کد مطلب 6965454

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