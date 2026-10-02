به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر جمعه در بازدید از سیراف اظهار کرد: میراث تاریخی هر جامعه نشان‌دهنده هویت ملی آن جامعه و سندی برای افتخار مردم آن منطقه است و حفاظت از این میراث یک مسئولیت مهم به شمار می‌رود.

وی افزود: بندر تاریخی سیراف از جمله کهن‌ترین نقاطی است که سابقه سکونت و شکل‌گیری تمدن بشری در جنوب ایران را به روشنی نشان می‌دهد و از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و تمدن این منطقه برخوردار است.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت صیانت از سیراف بیان کرد: حفاظت از این اثر تاریخی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود و باید برای پاسداری از این میراث ارزشمند اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

زارع با اشاره به آسیب‌هایی که در گذشته متوجه برخی آثار تاریخی کشور شده است، گفت: متأسفانه در گذشته از آثار تاریخی کشور به‌درستی حفاظت و صیانت نشده و سیراف نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبوده است؛ از این رو ثبت جهانی این بندر تاریخی اهمیت دوچندانی دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ثبت جهانی سیراف افزود: امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، روند ثبت جهانی سیراف در یونسکو به نتیجه برسد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: ثبت جهانی سیراف علاوه بر تقویت جایگاه تاریخی و فرهنگی این بندر، می‌تواند به عنوان یک فرصت توسعه‌ای برای استان مورد توجه قرار گیرد و زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری بوشهر را در سطح گسترده‌تری فراهم کند.