امام جمعه سابق قرچک: فرصت خدمت در نظام اسلامی را باید مغتنم شمرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی، ظهر جمعه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان قرچک با اشاره به آیه ۱۹۹ سوره مبارکه اعراف اظهار داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ»؛ اهل گذشت و بخشش باشید، به نیکی دعوت کنید و از جاهلان دوری کنید.

وی افزود: امروز فرصتی است تا از مجاهدانی که در نهاد مقدس نماز جمعه خدمت می‌کنند، قدردانی شود و در همین راستا از شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، ریاست و معاونان این شورا، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری و همچنین مدیر دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان تهران و همکاران ایشان قدردانی می‌کنم.

امام جمعه سابق قرچک با بیان اینکه فرصت خدمت در نظام اسلامی فرصتی ارزشمند است، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد اصل فرصت خدمت است و اینکه این خدمت در کدام جایگاه باشد، اهمیت درجه دوم دارد.

وی ادامه داد: فرصت خدمت در حکومت اسلامی، به‌ویژه تحت زعامت ولی‌فقیه، فرصتی بی‌نظیر برای حرکت در مسیر هدایت و تربیت خود و دیگران است و ائمه جمعه نیز هادیان جامعه برای رسیدن مردم به مقصد و مقصود مهم سعادت، عاقبت‌به‌خیری و عزت هستند.

اسماعیلی با اشاره به رسالت اصلی ائمه جمعه بیان کرد: توصیه به تقوا، توصیه همیشگی ائمه جمعه در طول سال است و پیامبر اکرم(ص) فرمودند «مَن أَحَبَّ أَن یَکُونَ أکرَمَ النّاسِ فَلیَتَّقِ اللهَ»؛ کسی که می‌خواهد عزیزترین مردم باشد، باید تقوای الهی پیشه کند.

وی افزود: هدف غایی تقوا، رسیدن انسان به مقام عزت است و آیه شریفه «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ» نیز مسیر رسیدن به این هدف را بیان می‌کند؛ یعنی اهل بخشش و گذشت باشیم، مردم را به نیکی دعوت کنیم و از جاهلان دوری کنیم.

امام جمعه سابق قرچک با اشاره به سال‌های خدمت خود در این شهرستان گفت: در طول چند سالی که توفیق خدمت در این دیار مقدس و بی‌بدیل، یعنی دیار ۱۵ خرداد را داشتم، به خودم می‌بالم و خدمت در این منطقه یکی از برگ‌های ارزشمند کتاب زندگی من است.

وی ادامه داد: بدون شک به اندازه شأن مردم قرچک نتوانستم خدمت کنم و از مردم این منطقه عاجزانه تقاضای عفو و گذشت دارم، اما خدا را شاهد می‌گیرم که در حد وسع و توان خود تلاش کردم و کوتاهی در مسیر خدمت صورت نگرفت.

اسماعیلی تصریح کرد: تمام حرکت، فکر و برنامه من صرفاً بر محور اندیشه ناب امام و انقلاب بود و آنچه برای من اهمیت داشت و همچنان خواهد داشت، مردم، شهدا و ولایت است.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر انقلاب و ولایت گفت: اگر کسی بخواهد در این مسیر عاقبت‌به‌خیر شود، راهی جز بودن در مسیر انقلاب ندارد و مسیر انقلاب همان مسیر ولایت است.

امام جمعه سابق قرچک با اشاره به حضور خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم گفت: امروز در محضر خانواده‌های شهدا قرار داریم؛ مادران، پدران، برادران و فرزندان شهدا که سرمایه‌های ارزشمند این شهرستان هستند.

وی افزود: قرچک شهدای مختلفی در عرصه‌های گوناگون تقدیم کرده است و این موضوع باعث افتخار مردم این شهرستان است؛ بنابراین اگر همه ما انقلاب و ولایت را به عنوان سرمنشأ و الگوی رسیدن به سعادت خود و دیگران قرار دهیم و خود را در مسیر انقلاب و ولایت هزینه کنیم، عاقبت‌به‌خیر خواهیم شد.

اسماعیلی تأکید کرد: هیچ‌گاه نباید ولایت و انقلاب را قربانی مطامع و منافع خود کنیم و در دوران خدمت در این دیار نیز تلاش کردم چنین اتفاقی رخ ندهد و اجازه ندادم این مسیر به منافع شخصی آلوده شود.

وی در ادامه با قدردانی از مسئولان و حاضران در مراسم اظهار داشت: حضور مسئولان شهرستان در این مراسم نشان‌دهنده وفاداری به جایگاه نماز جمعه و امام جمعه است و از همه عزیزانی که در این مراسم حضور یافتند، قدردانی می‌کنم.

امام جمعه سابق قرچک در پایان با خیرمقدم به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا آرامی، امام جمعه جدید شهرستان قرچک، گفت: امیدوارم ایشان در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی موفق باشند و مردم شهرستان از حضور و بیانات ایشان بهره‌مند شوند.