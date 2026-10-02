به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی امام جمعه دماوند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کند و مردم نیز قدردان خدمات این مجموعه هستند.

وی افزود: پلیس مظهر رحمت با مردم و قاطعیت در برابر بدخواهان و مخلان امنیت است و مردم از نیروی انتظامی انتظار دارند با اشرار، سارقان و برهم‌زنندگان امنیت برخورد جدی داشته باشد.

امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است، بیان کرد: نیروی انتظامی باید در برابر هر فردی که به امنیت ملت لطمه می‌زند، قاطعانه اقدام کند.

فتاح‌دماوندی ادامه داد: مردم هر روز شاهد خدمتگزاری نیروهای انتظامی در شهرها، روستاها، جاده‌ها، مرزها و مناطق خطرخیز هستند و تلاش خادمان مردم در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و گشت‌های انتظامی از نگاه مردم دور نمی‌ماند.

وی با اشاره به وظایف پلیس در حوزه اجتماعی گفت: مقابله با هنجارشکنی‌ها و جلوگیری از رفتارهایی که امنیت جسمی، روحی و اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند، از وظایف نیروی انتظامی است و واکنش پلیس به ناامنی باید سریع، دقیق و قاطع باشد.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: تولیدات کشاورزی روستایی یکی از عوامل مهم امنیت غذایی و از پشتوانه‌های تحقق ایران قوی است.

فتاح‌دماوندی افزود: دولت باید با حمایت از تولید در روستاها، انگیزه ماندن جمعیت در این مناطق را افزایش دهد؛ چراکه خانوارهای روستایی به درآمد پایدار نیاز دارند و اقتصاد محلی با حمایت از نیروی مولد و سرمایه‌گذاران خرد رونق می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از عشایر گفت: تولیدات دامی عشایر سرمایه غذایی کشور است و لازم است مشکلات آنان در حوزه مرتع، آب، نهاده، مسیر کوچ، بازار دام، بیمه و سرمایه در گردش مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه دماوند ادامه داد: توسعه روستایی زمانی محقق می‌شود که سهم تولیدکننده و اقتصاد محلی از قیمت نهایی کالا افزایش یابد و ایجاد تعاونی‌های قدرتمند، مراکز فرآوری و بسته‌بندی و شبکه‌های بازاریابی می‌تواند اقتصاد روستاییان را تقویت کند.

فتاح‌دماوندی همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع درآمد روستاییان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلی، گردشگری، صنایع دستی، انرژی‌های تجدیدپذیر و کسب‌وکارهای دیجیتال می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد روستا را افزایش دهد و اینترنت پرسرعت نیز بخشی از زیرساخت اقتصادی روستاها محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و روابط ایران و آمریکا، اظهار کرد: پشتیبان اصلی جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و حضور مردم در اجتماعات و همراهی آنان با کشور، از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است.

امام جمعه دماوند افزود: ایران در برابر تهدیدهای خارجی بر تقویت توان دفاعی و حفظ انسجام داخلی تأکید دارد و در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ متناسب را حق خود می‌داند.

فتاح‌دماوندی در پایان با اشاره به روز دامپزشکی، این مناسبت را به دامپزشکان و فعالان حوزه سلامت غذایی تبریک گفت و از خدمات آنان قدردانی کرد.