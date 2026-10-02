به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در نماز جمعه اهرم اظهار کرد: نخبه در ادبیات علمی به فردی گفته می‌شود که بتواند یکی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی جامعه را حل کند و برای مشکلات موجود راهکار ارائه دهد.

وی افزود: نخبگان باید از مبانی علمی و عقلانی برخوردار باشند و بتوانند در شرایط جنگ شناختی نیز جایگاه خود را حفظ کنند، چرا که صرف معرفی افراد به عنوان نخبه یا دریافت لوح تقدیر و عناوین مختلف، به معنای نقش‌آفرینی واقعی در حل مسائل جامعه نیست.

امنیت، زیرساخت زندگی و نیازمند حمایت از فراجاست

امام جمعه اهرم با اشاره به روز نیروی انتظامی بیان کرد: امنیت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های زندگی اجتماعی است و اگر امنیت در جامعه وجود نداشته باشد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت.

پهلوزاده با قدردانی از نیروهای فراجا گفت: تأمین امنیت مرزها، شهرها، جاده‌ها و داخل کشور مرهون تلاش نیروهای انتظامی و ایثار شهدا و خانواده‌های آنان است و مردم باید قدردان این امنیت باشند.

وی افزود: انتظار می‌رود برداشت مردم از نیروی انتظامی، نیرویی مقتدر، عادل و هوشیار باشد و این مجموعه برای انجام مأموریت‌های خود به تجهیزات روزآمد مجهز شود و مسائل معیشتی کارکنان آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اهرم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره اجلاس سراسری نماز اظهار کرد: نماز ستون دین و پیوند انسان با خداوند و از عوامل تقویت امید، آرامش و مقابله با آسیب‌های فردی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: خانواده‌ها، روحانیون، معلمان، استادان و نخبگان در تبیین جایگاه نماز برای نسل جوان نقش مهمی دارند و عملکرد جامعه در زمینه اقامه نماز می‌تواند نشانه‌ای از میزان موفقیت در این عرصه باشد.

لزوم نظارت بیشتر در حوزه اقتصاد

پهلوزاده همچنین با اشاره به روز جهانی کودک، نسبت به تأثیر برخی الگوهای تربیتی غربی بر هویت کودکان ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و مسئولان به تربیت کودکان بر مبنای هویت ایرانی و اسلامی شد.

وی به مسائل اقتصادی و ضرورت نظارت بیشتر اشاره کرد و گفت: در کنار تهدیدهای نظامی، تحریم و فشارهای اقتصادی نیز می‌تواند بر وضعیت کشور اثرگذار باشد و کاهش ارزش پول ملی و افزایش وابستگی به ارزهای خارجی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اهرم تأکید کرد: مجلس و قوه قضائیه باید در حوزه اقتصادی نظارت و اقدام قاطع‌تری داشته باشند تا مشکلات اقتصادی پیش از آنکه پیچیده‌تر شود، مدیریت و برطرف شود.