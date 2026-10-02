به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه مرتضی خدمتکار، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور در مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا (ع)، از بخش‌های آسیب‌دیده این مجموعه بازدید کرد.

این بازدید با حضور حسین‌زاده، معاون مدیرکل و کیانوش سوری، رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان انجام شد و مسئولان از نزدیک در جریان میزان خسارت‌های واردشده به مؤسسه قرار گرفتند.

بررسی روند فعالیت و مشکلات مؤسسه

در جریان این بازدید، خدمتکار ضمن گفت‌وگو با مدیران و مربیان مؤسسه، درباره روند فعالیت‌های قرآنی، تعداد قرآن‌آموزان، برنامه‌های آموزشی و مهم‌ترین مشکلات و نیازهای این مجموعه کسب اطلاع کرد.

همچنین وضعیت فعالیت مؤسسه پس از آسیب‌های واردشده و نیازهای آن برای ادامه برنامه‌های آموزشی و قرآنی مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید بر حمایت از مؤسسات مردمی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مدیران و مربیان مؤسسه، ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های قرآنی این مجموعه، بر ضرورت حمایت از مؤسسات مردمی تأکید کرد.

خدمتکار با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت مؤسسات قرآنی، برای پیگیری مسائل مطرح‌شده و حمایت از روند بازسازی و ادامه فعالیت این مجموعه قول مساعد داد.

در این بازدید، بر ضرورت توجه به مشکلات مؤسسات قرآنی آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه برای استمرار فعالیت‌های آموزشی و قرآنی آنها تأکید شد.