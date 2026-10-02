تاکید وزیر میراث فرهنگی بر پیوند بناهای تاریخی و کارکردهای گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر جمعه در مراسم افتتاح یک اقامتگاه سنتی در بخش سیراف شهرستان کنگان بر ضرورت ایجاد پیوند میان حفاظت از بناهای تاریخی و کارکردهای اقتصادی و گردشگری تاکید کرد.

وی گفت: احیای بناهای تاریخی زمانی می‌تواند به یک الگوی موفق تبدیل شود که ضمن حفظ اصالت و هویت معماری، امکان بهره‌برداری مناسب و ایجاد ارزش اقتصادی برای جامعه محلی را نیز فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطر نشان کرد: بهره‌برداری از اقامتگاه‌های سنتی در بناهای تاریخی، در صورت رعایت ضوابط حفاظتی، می‌تواند یکی از مسیرهای فعال‌سازی ظرفیت‌های میراثی، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد محلی باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف استان بوشهر اظهار کرد: در کنار برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، وظیفه داریم مسائل و مشکلات مردم را نیز از نزدیک ببینیم و در چارچوب ظرفیت‌های دولت برای حل آنها تلاش کنیم.