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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

تاکید وزیر میراث فرهنگی بر پیوند بناهای تاریخی و کارکردهای گردشگری

تاکید وزیر میراث فرهنگی بر پیوند بناهای تاریخی و کارکردهای گردشگری

بوشهر- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت ایجاد پیوند میان حفاظت از بناهای تاریخی و کارکردهای اقتصادی و گردشگری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر جمعه در مراسم افتتاح یک اقامتگاه سنتی در بخش سیراف شهرستان کنگان بر ضرورت ایجاد پیوند میان حفاظت از بناهای تاریخی و کارکردهای اقتصادی و گردشگری تاکید کرد.

وی گفت: احیای بناهای تاریخی زمانی می‌تواند به یک الگوی موفق تبدیل شود که ضمن حفظ اصالت و هویت معماری، امکان بهره‌برداری مناسب و ایجاد ارزش اقتصادی برای جامعه محلی را نیز فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطر نشان کرد: بهره‌برداری از اقامتگاه‌های سنتی در بناهای تاریخی، در صورت رعایت ضوابط حفاظتی، می‌تواند یکی از مسیرهای فعال‌سازی ظرفیت‌های میراثی، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد محلی باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف استان بوشهر اظهار کرد: در کنار برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، وظیفه داریم مسائل و مشکلات مردم را نیز از نزدیک ببینیم و در چارچوب ظرفیت‌های دولت برای حل آنها تلاش کنیم.

کد مطلب 6965451

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