  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

آتش سوزی گسترده انبار ضایعات شرق مشهد پس از ۴ ساعت مهار شد

آتش سوزی گسترده انبار ضایعات شرق مشهد پس از ۴ ساعت مهار شد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌سوزی در انبار یک هکتاری ضایعات لاک، پلاستیک و مواد پلی‌پروپیلن در شرق مشهد، با تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان مهار و اطفا شد. 

آتشپاد دوم محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی گسترده انبار ضایعات عصر چهارشنبه، در انبار ضایعاتی واقع در جاده کنه‌بیست، روستای کلاته فیض‌آباد رخ داد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۴۱، ۴۹ و ۶ به محل اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به وسعت یک هکتاری انبار و ماهیت بسیار قابل اشتعال مواد پلی‌پروپیلن، شعله‌های آتش به سرعت گسترش یافته بود که همکاران با حضور به‌موقع و مدیریت صحیح، عملیات اطفا را از چند جبهه آغاز کردند.

وی تصریح کرد: عملیات مهار و اطفای کامل این حریق حدود ۴ ساعت به طول انجامید و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.

اسدی با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است از مالکان انبارهای ضایعات و واحدهای صنعتی خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، پاکسازی محوطه از مواد قابل اشتعال و ایجاد فاصله ایمن بین انبارها اقدام کنند تا از بروز چنین حوادث گسترده‌ای جلوگیری شود.

کد مطلب 6950211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه