آتش سوزی گسترده انبار ضایعات شرق مشهد پس از ۴ ساعت مهار شد

آتشپاد دوم محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی گسترده انبار ضایعات عصر چهارشنبه، در انبار ضایعاتی واقع در جاده کنهبیست، روستای کلاته فیضآباد رخ داد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۴۱، ۴۹ و ۶ به محل اعزام شدند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: با توجه به وسعت یک هکتاری انبار و ماهیت بسیار قابل اشتعال مواد پلیپروپیلن، شعلههای آتش به سرعت گسترش یافته بود که همکاران با حضور بهموقع و مدیریت صحیح، عملیات اطفا را از چند جبهه آغاز کردند.
وی تصریح کرد: عملیات مهار و اطفای کامل این حریق حدود ۴ ساعت به طول انجامید و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.
اسدی با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است از مالکان انبارهای ضایعات و واحدهای صنعتی خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، پاکسازی محوطه از مواد قابل اشتعال و ایجاد فاصله ایمن بین انبارها اقدام کنند تا از بروز چنین حوادث گستردهای جلوگیری شود.
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