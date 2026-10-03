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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

حسین ‌پور: نقش نیروی انتظامی در امنیت پایدار خارگ مشهود است

حسین ‌پور: نقش نیروی انتظامی در امنیت پایدار خارگ مشهود است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر نقش مهم فراجا در تأمین امنیت جزیره گفت: حضور مقتدرانه و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، یکی از ارکان مهم حفظ نظم، آرامش و امنیت پایدار در خارگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر شنبه در دیدار با فرمانده و نیروهای فراجا خارگ به مناسبت هفته فراجا، ضمن تبریک این هفته، از تلاش‌های مجموعه انتظامی جزیره در برقراری نظم و تأمین امنیت عمومی قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط و موقعیت ویژه خارگ، اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی این جزیره، تأمین امنیت و استمرار فعالیت‌های حیاتی آن نیازمند حضور هوشمندانه، مستمر و مسئولانه نیروهای انتظامی است.

بخشدار ویژه خارگ افزود: فراجا در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حفظ نظم عمومی و صیانت از امنیت مردم و زیرساخت‌های جزیره دارد.

حسین‌پور بر تداوم همکاری و هماهنگی میان بخشداری، دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی خارگ تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای هرچه بیشتر امنیت و آرامش در جزیره باشد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، از خدمات و مجاهدت‌های فرمانده و کارکنان انتظامی خارگ در مسیر خدمت به مردم تقدیر کرد.

کد مطلب 6966511

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