دادستانی استانبول خواستار انحلال انجمن داوران فوتبال ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادستانی کل استانبول، از طریق دفتر تحقیقات جرایم ورزشی و شرط‌بندی غیرقانونی، علیه شعبه استانبول انجمن داوران و ناظران فعال فوتبال ترکیه برای انحلال این انجمن اقامه دعوا کرد.

بر اساس اطلاعات منابع قضایی، کیفرخواست و درخواست انحلال این انجمن به دادگاه بدوی حقوقی ارسال شده است.

دادستانی با استناد به ماده ۸۹ قانون مدنی ترکیه درخواست انحلال انجمن را مطرح کرده است. این ماده مقرر می‌کند چنانچه هدف یک انجمن مغایر با قانون یا اخلاق عمومی شود، دادستان یا افراد ذی‌نفع می‌توانند از دادگاه درخواست انحلال آن را ارائه کنند و دادگاه نیز در جریان رسیدگی می‌تواند اقدامات لازم، از جمله جلوگیری موقت از فعالیت انجمن، را اتخاذ کند.

این اقدام در ادامه تحقیقات قضایی مرتبط با شرط‌بندی غیرقانونی و جرایم ورزشی در فوتبال ترکیه انجام شده است.

