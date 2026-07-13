یاسر آسانی ایران را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، یاسر آسانی که پس از بازگشت به تهران روزهای گذشته در تمرینات تیم فوتبال استقلال حضور یافته بود، صبح امروز نیز همراه سایر اعضای تیم در مرکز پزشکی ایفمارک حاضر شد و مراحل تست‌های پزشکی پیش‌فصل را پشت سر گذاشت.

این بازیکن پس از پایان تست‌های پزشکی، جلسه‌ای را نیز با مدیرعامل باشگاه استقلال برگزار کرد و طرفین درباره ادامه همکاری و استمرار حضور او در جمع آبی‌پوشان به گفتگو پرداختند.

آسانی با وجود آنکه یک فصل دیگر با باشگاه استقلال قرارداد دارد، در روزهای اخیر مذاکرات بسیار مثبت و سازنده‌ای را با مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد و عقد توافقی جدید به مدت سه سال انجام داده بود و حتی قرار بود امروز با دریافت مبلغ پیش‌پرداخت، قرارداد جدید خود را نیز به امضا برساند.

با این حال، به دلیل شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر، این بازیکن عصر امروز ایران را به مقصد استانبول ترک کرد تا با اعضای خانواده خود دیدار کند.

باشگاه استقلال ضمن تأکید بر روابط مثبت و حرفه‌ای با یاسر آسانی، امیدوار است با فراهم شدن شرایط، توافق نهایی میان طرفین به زودی حاصل شود و این بازیکن ارزشمند همچنان با پیراهن آبی به میدان برود.

همچنین با تصمیم کادر فنی تیم فوتبال استقلال، تمرین فردای آبی‌پوشان تعطیل خواهد بود.