به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان فردا ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در ورزشگاه «استقلال» شهر فرغانه به مصاف یکدیگر می‌روند. در آستانه این دیدار دوستانه، بازیکنان سرشناس و ستاره‌های دو تیم مورد توجه قرار گرفته‌اند.

گران‌ترین بازیکن تیم ملی ازبکستان، عبدالقادر خوسانوف است. ارزش این مدافع تیم منچسترسیتی انگلیس در آخرین ارزیابی سایت ترانسفرمارکت حدود ۳۵ میلیون یورو اعلام شده است. خوسانوف به این ترتیب نه تنها گران‌ترین بازیکن ازبکستان، بلکه یکی از ارزشمندترین بازیکنان فوتبال آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی ازبکستان، در این اردو علاوه بر خوسانوف، تعدادی دیگر از بازیکنان اصلی و باتجربه این تیم را نیز دعوت کرده است. الدور شومورودوف و عباس‌بک فیض‌الله‌یف نیز از دیگر ستاره‌های تیم ملی ازبکستان به شمار می‌روند. بر اساس ارزیابی ترانسفرمارکت در ماه مِی، ارزش هر یک از این دو بازیکن ۷ میلیون یورو اعلام شده است. شومورودوف و فیض‌الله‌یف در حال حاضر برای باشگاه استانبول باشاک‌شهیر ترکیه بازی می‌کنند و خوسانوف نیز در منچسترسیتی انگلیس حضور دارد.

در فهرست ۳۲ نفره تیم ملی ازبکستان برای این اردو، چند بازیکن جوان شاغل در فوتبال اروپا نیز حضور دارند. بهروز کریموف از باشگاه لوگانو سوئیس، جهانگیر اوروزوف از روبین روسیه و محمدعلی اورینبایف از آنتورپ بلژیک نیز به اردوی این تیم دعوت شده‌اند.

در سوی مقابل تیم ملی فوتبال ایران نیز با حضور مهاجمان باتجربه خود راهی فرغانه می‌شود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران، هشت بازیکن شاغل در خارج از کشور را در فهرست نهایی این اردو قرار داده است که در میان آنها دو چهره سرشناس فوتبال ایران یعنی مهدی طارمی و سردار آزمون حضور دارند. طارمی برای الوصل امارات و آزمون برای شباب الاهلی امارات بازی می‌کنند.

طارمی تاکنون در ۱۰۸ بازی ملی ۶۰ گل به ثمر رسانده و سردار آزمون نیز در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل زده است. به این ترتیب، این دو مهاجم در مجموع ۱۱۷ گل برای تیم ملی ایران به ثمر رسانده‌اند و می‌توانند یکی از اصلی‌ترین تهدیدها برای خط دفاعی ازبکستان در این دیدار باشند.

در فهرست تیم ملی ایران همچنین چند بازیکن شاغل در باشگاه‌های اروپایی حضور دارند. محمد محبی از رییکای کرواسی، دنیس اکهرت از استاندارد لیژ بلژیک و شهاب زاهدی از جوهور دارالتعظیم مالزی بازیکنانی هستند که در این اردو به تیم ملی دعوت شده‌اند.

سامان قدوس و علیرضا جهانبخش نیز در این اردو حضور ندارند.