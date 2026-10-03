شکفتن عشق در فصل سفید زندگی؛ روایت ازدواج سالمندان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، گاهی زندگی، درست وقتی که تصور می‌کنیم فصل‌های مهمش گذشته است، ورق تازه‌ای پیش روی آدم می‌گذارد. فرزندان بزرگ شده‌اند، خانه آرام‌تر از همیشه شده و سال‌های جوانی پشت سر گذاشته شده است، اما نیاز به هم‌صحبتی، همراهی و داشتن کسی که در روزهای خوب و سخت کنار آدم باشد، همچنان پابرجاست.

ازدواج در سالمندی شاید کمتر دیده شود و کمتر درباره آن حرف زده شود، اما برای برخی سالمندان می‌تواند آغاز دوباره‌ای برای ساختن یک زندگی مشترک، تجربه همراهی و فاصله گرفتن از تنهایی باشد.

سالمندی به معنای کنار گذاشته شدن از زندگی اجتماعی نیست بلکه سالمندان همچنان نیازمند محبت، ارتباط، نشاط و حضور در جمع خانواده و جامعه هستند و داشتن یک همراه می‌تواند در کیفیت زندگی و احساس رضایت آنان نقش داشته باشد.

آمارهای ثبت احوال خراسان جنوبی نیز نشان می‌دهد میل به تشکیل خانواده در این سال‌ها همچنان وجود دارد؛ به‌طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳ هزار واقعه ازدواج در میان سالمندان استان به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد قصه همراهی و دل‌بستگی، محدود به سن و سال خاصی نیست.

ثبت ۳ هزار واقعه ازدواج سالمندان در خراسان جنوبی

محمدحسین محمدزاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: سالمندان در فصل تازه‌ای از زندگی خود قرار دارند که نیازمند توجه ویژه، تکریم و بهره‌مندی از تجارب ارزشمند آنها هستند و هفته سالمند فرصتی است تا علاوه بر بازخوانی نیازهای سالمندان، به نقش مؤثر آنان در استحکام بنیان‌های اجتماعی بیش از پیش پرداخته شود.

وی تصریح کرد: مطابق با شاخص‌های جمعیتی و تعاریف رسمی، به افراد ۶۰ ساله و بالاتر، سالمند گفته می‌شود و در استان خراسان جنوبی ۶۲ هزار سالمند وجود دارد که از این تعداد، ۲۹ هزار نفر را مردان و ۳۳ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند و در مجموع ۷.۲ درصد از کل جمعیت استان سالمند هستند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در ادامه با تأکید بر پویایی و نشاط اجتماعی در این گروه سنی، یادآور شد: بررسی آمارهای مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان نشانگر آن است که تمایل به تشکیل خانواده در میان سالمندان همچنان زنده و پویا است؛ به‌طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود سه هزار واقعه ازدواج در این گروه سنی ثبت شده است.

به گفته وی، آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ثبت بیش از ۵ هزار ازدواج در این رده سنی است که گویای اهمیت حفظ پیوندهای عاطفی در تمامی مراحل حیات انسانی است.

محمدزاده همچنین خاطرنشان کرد: امید است با اجرای سیاست‌های حمایتی و ترویج فرهنگ تکریم سالمندان در جامعه، شاهد ارتقای کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی این گنجینه‌های تجربه باشیم.