خدمات ویژه بیمه سلامت استان تهران برای سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلام‌نژاد، مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، با تأکید بر اینکه سالمندان سرمایه‌های ماندگار هستند، گفت: این هفته فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌های سلامت‌ محور و انتقال از نگاه سنتی به نگاهی مبتنی بر توانمندسازی و مشارکت اجتماعی سالمندان است.

وی افزود: در همین راستا جهت ارتقا سطح رفاه سالمندان، اقدامات ملموسی در اداره کل بیمه سلامت استان تهران صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که خدمات ویژه و مجزایی در طبقه همکف ساختمان، مختص سالمندان تعبیه شده است. همچنین تیم پزشکی در همین بخش مستقر شده‌ تا به صورت اختصاصی، خدمات سنجش فشارخون و قندخون را به سالمندان مراجعه‌ کننده ارائه دهند.

لیلا غمخوار، سرپرست معاونت بیمه و خدمات سلامت اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران، با تأکید بر اهمیت تکریم سالمندان و توجه به نیازهای آنان، از برگزاری برنامه‌های آموزشی و خدماتی به مناسبت هفته ملی سالمندی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی ویژه، گفت: در این جلسات، آموزش‌های تخصصی در زمینه طب سالمندی ارائه شد تا کارکنان با ویژگی‌های فیزیولوژیک و نیازهای خاص سالمندان در حوزه سلامت و درمان آشنا شوند.

غمخوار همچنین از حضور رؤسای ادارات شهرستان‌ها در نمازجمعه خبر داد و افزود: رؤسای ادارات ضمن ایراد سخنرانی درباره هفته ملی سالمندی، خدمات بیمه‌ای را به نمازگزاران معرفی و ارائه کردند. همچنین با حضور پزشک، از سالمندان حاضر تست قندخون و فشارخون گرفته شد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این برنامه، ضمن تجلیل از جایگاه و نقش پررنگ پیشکسوتان، از چند تن از همکاران سالمند اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران به پاس خدمات ارزشمندشان تقدیر شد. همچنین در راستای تکریم خانواده‌های ایثارگران، از خانواده‌های گرامی همکاران شهدا، جانبازان و ایثارگران که از والدین سالمند خود نگهداری می‌کنند، به پاس این ایثار و مسئولیت‌پذیری، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

غمخوار خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها در راستای توجه به سلامت، تکریم و تسهیل دسترسی سالمندان به خدمات بیمه‌ای و سلامت انجام شده است.

نظام آرمند، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌ کل بیمه سلامت استان تهران، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های سلامت‌محور و فرهنگی به مناسبت هفته سالمندی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تکریم سالمندان، توجه به سلامت آنان و فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای مشارکت و نشاط اجتماعی برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری میز خدمت در بوستان پایداری، افزود: در این برنامه، خدماتی از جمله سنجش قندخون و فشارخون به سالمندان ارائه شد تا ضمن پاسخ‌گویی و راهنمایی مراجعان، امکان پایش اولیه سلامت آنان نیز فراهم شود.

آرمند ادامه داد: برگزاری مسابقه دارت ویژه سالمندان در بوستان پایداری، در کنار توزیع شیر و مکمل ویتامین D۳، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته سالمندی بود که با هدف ترویج تحرک، نشاط و توجه به سلامت سالمندان اجرا شد.

وی تأکید کرد: توجه به نیازهای سالمندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات، از رویکردهای مهم بیمه سلامت استان تهران است و اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت و افزایش مشارکت اجتماعی این عزیزان باشد.