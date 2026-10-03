حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قرآن کریم محور فعالیت‌های فرهنگی و دینی است و باید تلاش شود برنامه‌های قرآنی در شهرستان بیجار با گستره و کیفیت بیشتری اجرا شود.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌های متنوعی در زمینه آموزش، تلاوت، حفظ و تدبر در قرآن کریم در سطح شهرستان در حال برگزاری است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، هیئت‌های مذهبی، مؤسسات و خانه‌های قرآن، مشارکت مردم در این عرصه افزایش یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با تأکید بر اهمیت توجه به نسل نوجوان و جوان در برنامه‌های قرآنی بیان کرد: این برنامه‌ها باید متناسب با نیازها و علایق این گروه طراحی شود تا ارتباط آنان با قرآن کریم تقویت شود.

جمادیان ادامه داد: توسعه فعالیت‌های قرآنی به مشارکت و همراهی مجموعه‌های فرهنگی، روحانیون، مربیان، فعالان قرآنی و خانواده‌ها نیاز دارد و اداره تبلیغات اسلامی نیز از ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف استفاده خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از گسترش برنامه‌های قرآنی تنها برگزاری دوره‌ها و جلسات آموزشی نیست، بلکه باید زمینه انس بیشتر مردم با قرآن و تبدیل آموزه‌های آن به رفتار و سبک زندگی فراهم شود.