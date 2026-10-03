به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلام‌پور پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک شهرستان قائنات اظهار کرد: وضعیت موجود بازار مطلوب نیست و مسئله اصلی، گران‌فروشی است و باید بپذیریم که در برخی موارد با گرانی مواجه هستیم و نباید اجازه دهیم مردم هزینه این شرایط و افزایش قیمت‌ها را پرداخت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی و مقایسه قیمت‌ها در تمامی صنوف افزود: لازم است در نحوه نظارت و مدیریت بازار بازنگری جدی داشته باشیم و نباید قیمت کالاها در قائنات با شهرستان‌های مجاور تا این اندازه تفاوت داشته باشد.

فرماندار قائنات بیان کرد: مردم نباید هزینه زیاده‌خواهی برخی فروشندگان را بپردازند و وظیفه مسئولان، دفاع از حقوق مردم و نظارت بر بازار است.

غلام‌پور با بیان اینکه در صورت مشاهده تخلف و تداوم این شرایط باید موضوع در جلسات تخصصی بررسی شود، گفت: با متخلفان باید قاطعانه و مطابق قانون برخورد شود.

وی بر ضرورت ایفای دقیق مسئولیت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی تأکید کرد و ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار، دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی و اصناف باید با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و نظارت‌ها بر بازار تقویت شود.

نظارت بر نانوایی‌ها تقویت شود

فرماندار قائنات با اشاره به وضعیت نانوایی‌ها و ضرورت استفاده از سوخت جایگزین اظهار کرد: موضوع استفاده از سوخت جایگزین در نانوایی‌ها باید با جدیت دنبال شود و میزان فعلی استفاده از این ظرفیت کافی نیست.

غلام‌پور افزود: دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و نظارت بر نحوه فعالیت نانوایی‌ها تقویت شود.

وی همچنین بر تقویت تیم‌های بازرسی و افزایش نظارت‌های میدانی تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز باید در ترکیب تیم‌های بازرسی بازنگری و نظارت‌ها افزایش یابد.

فرماندار قائنات با اشاره به حجم آردی که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه فعالیت این واحدها تأکید کرد و افزود: برخی واحدها باید به‌صورت نامحسوس مورد رصد و بررسی قرار گیرند.

لزوم گزارش‌دهی دقیق تخلفات بازار

غلام‌پور با اشاره به برخی موارد برخورد با تخلفات که از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش شده است، بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق و مستمر از سوی دستگاه‌های متولی تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار شد.

وی تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی را از وظایف مهم دستگاه‌های متولی دانست و بر نظارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی بر روند جوجه‌ریزی تأکید کرد.

فرماندار قائنات با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف دستگاه‌های مسئول گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با تعهد، جدیت و احساس مسئولیت بیشتر، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و در صورت وجود مسائل و مشکلات، موضوعات در جلسات هم‌اندیشی مطرح و برای آنها تصمیم‌گیری شود.