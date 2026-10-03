به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پشتکوهی در آستانه هفته ملی کودک در نشست با نوجوانان منتخب و کانون‌یاران شهر بندرعباس، گفت: مشارکت فعال نوجوانان در فرآیندهای تصمیم‌سازی فرهنگی، نقش مهمی در پویایی و اثرگذاری برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارد.

وی اظهار کرد: ایده‌ها و مطالبات برخاسته از خواسته‌های نوجوانان تنها پیشنهادهایی برای اجرای برنامه نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از محورهای مهم در شکل‌دهی به برنامه‌ریزی‌های راهبردی کانون مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت نوجوانان در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از خرد جمعی نوجوانان، خاطرنشان کرد: با شناخت مستقیم نیازهای مخاطبان و بازطراحی برنامه‌ها در مسیر مشارکت پایدار نسل جدید و فعالیت‌های فرهنگی حرکت می‌کنیم.

پشتکوهی همچنین با تشبیه فرآیند فعالیت مربیان، کانون و خانواده‌ها برای پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان را به باغبانی، بیان کرد: کانون بستری برای شکوفایی ظرفیت‌های فردی است و استعدادهای کودکان و نوجوانان در قالبی از پیش تعیین‌ شده قرار نمی‌گیرد.

وی کتاب‌خوانی را محور بنیادین زیست‌بوم کانون دانست و افزود: کتاب و کتاب‌خوانی نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و تقویت هوش اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد.

پارک علمی و اردوهای نوجوان‌محور در دستور کار

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان ادامه داد: در هفته ملی کودک، با ۱۳ فرمانداری برای اجرای یک اقدام مشخص و ماندگار در هر شهرستان هماهنگی خواهد شد.

پشتکوهی پیگیری و رایزنی با شهرداری بندرعباس برای احداث پارک علمی را از دیگر برنامه‌های کانون عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری اردو و سفر نوجوانان به میناب نیز در دستور کار قرار دارد.

حمایت از نوجوانان مستعد و کم‌برخوردار

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به اجرای بسته‌های حمایتی مالی برای نوجوانان مستعد و کم‌برخوردار با هدف بهره‌مندی از کارگاه‌های تخصصی، گفت: برنامه‌های حمایتی کانون در این زمینه تقویت می‌شود.

پشتکوهی افزایش نشست‌های شورای والدین در مراکز و برگزاری منظم نشست‌های تخصصی برای والدین و کارگاه‌های مشترک والد و فرزند را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو دانست و تصریح کرد: مشارکت خانواده‌ها می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر در برنامه‌ریزی فعالیت‌های کانون کمک کند.

وی با قدردانی از مشارکت نوجوانان در این نشست، از آنان خواست به عنوان سفیران فرهنگی کانون، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه را به همسالان خود در مدارس و جامعه معرفی کنند.