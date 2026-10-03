به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد شش ماهه دستگاه قضایی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی این مدت ۹۷ هزار و ۴۳۵ فقره پرونده جدید وارد محاکم و شوراهای حل اختلاف استان شده و در مقابل ۹۴ هزار و ۴۸۶ فقره پرونده در شعب تحقیق و رسیدگی مختومه شده است.

وی افزود: میزان پرونده‌های مختومه معادل ۹۷ درصد پرونده‌های وارده بوده و پیشی گرفتن میزان رسیدگی از ورودی پرونده‌ها، نشان‌دهنده مدیریت جریان پرونده‌ها و تلاش برای جلوگیری از انباشت آنها است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی استان گفت: ۹۷ درصد ابلاغیه‌های قضایی در حال حاضر به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که این میزان نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

عبداللهی ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۹ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده که این روند ضمن کاهش مراجعات حضوری، هزینه‌های رفت‌وآمد و اتلاف وقت را کاهش داده و به تسریع رسیدگی به پرونده‌ها کمک کرده است.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند انتخاب کارشناسان رسمی افزود: ۷۲ درصد انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی الکترونیکی انجام می‌شود که با هدف افزایش شفافیت و کاهش اعمال سلیقه در فرآیند کارشناسی صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: حذف تدریجی فرآیندهای کاغذی، ثبت لحظه‌ای اقدامات قضایی و امکان رهگیری دقیق پرونده‌ها نیز از دیگر نتایج توسعه خدمات هوشمند قضایی در استان است.

گواهی سوءپیشینه در کمتر از یک ساعت

عبداللهی با اشاره به تسریع در ارائه خدمات عمومی قضایی گفت: میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه به کمتر از یک ساعت رسیده که این موضوع روند انجام امور استخدامی، اداری و اقتصادی شهروندان را تسهیل کرده است.

وی افزود: طی ۱۰ ماه اخیر، ۱۰ هزار و ۷۵۸ فقره استعلام سهام نیز از طریق سامانه‌های برخط پاسخ داده شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، هوشمندسازی خدمات قضایی را عاملی برای افزایش سرعت پاسخگویی، کاهش هزینه‌های اداری و استفاده بهینه‌تر از منابع انسانی عنوان کرد.

۶۶۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک

عبداللهی در ادامه به اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: ۲۶ درصد محکومیت‌ها در این مدت به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داشته که این میزان نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین ۶۶۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک در استان ثبت شده است که این شیوه می‌تواند زمینه تداوم اشتغال، حفظ مسئولیت‌های خانوادگی و کاهش برخی آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع جلسات دادرسی الکترونیک، ۲ هزار و ۹۸۷ جلسه مربوط به پرونده‌های زندانیان بوده است که برگزاری برخط این جلسات موجب کاهش اعزام‌های فیزیکی زندانیان، هزینه‌های امنیتی و زمان رسیدگی شده است.

تأکید بر صلح و سازش در پرونده‌های قابل گذشت

عبداللهی، توسعه فرهنگ صلح و سازش را از دیگر محورهای فعالیت دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در پرونده‌های قابل گذشت تلاش شده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهادهای میانجی‌گری برای حل اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای طولانی دادرسی استفاده شود.

وی تصریح کرد: تقویت سازوکارهای مصالحه علاوه بر کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، می‌تواند در ترمیم روابط اجتماعی و کاهش تنش‌های محلی مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی پنج محور کنترل ورودی و خروجی پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی، توسعه خدمات الکترونیک، گسترش مجازات‌های جایگزین حبس و تقویت صلح و سازش را از محورهای اصلی تحول قضایی در استان عنوان کرد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: تحول قضایی روندی مقطعی نیست و این مسیر با هدف ارتقای شاخص‌های قضایی، افزایش رضایتمندی عمومی و استقرار کامل عدالت هوشمند ادامه خواهد داشت.