اذعان گروسی به ناتوانی سازمان ملل در حل‌ مشکلات جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد تصدی پست دبیرکل سازمان ملل، امروز شنبه بی اشاره به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین از یک سو و تجاوز آمریکا و این رژیم به خاک ایران از سوی دیگر و انفعال سازمان ملل در خصوص این وقایع، در مصاحبه‌ ای تبلیغاتی با خبرگزاری «ریا نووستی» اذعان کرد که این دیدگاه در سطح جهانی رواج دارد که سازمان ملل در مقابله با بحران‌ های بین‌ المللی کنونی ناکام مانده و مشارکت کافی در حل‌ و فصل آن‌ ها ندارد.

گروسی اذعان کرد: این دیدگاه به‌ طور گسترده وجود دارد که سازمان ملل در برابر این چالش‌ ها عملکرد مناسبی ندارد و در رسیدگی به مشکلات متعددی که امروزه با آن‌ ها روبرو هستیم، شاهد فقدان مشارکت کافی از سوی این سازمان به‌ویژه دبیرخانه و شخص دبیرکل هستیم.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا کنون وظایف خود را دست کم در خصوص محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تأسیسات هسته ای صلح آمیز تهران و نیز بی طرفی این نهاد بین المللی انجام نداده است، مدعی شد: دامنه فعالیت ما محدودتر است: عدم اشاعه، مسائل مربوط به تسلیحات هسته‌ای، مواد هسته‌ای و انرژی. اما این تجربه را می‌توان در اینجا، در نیویورک نیز به کار بست؛ جایی که گستره وظایف وسیع‌تر و مشکلات به‌مراتب متعددتر است!

به ادعای او، فرایند کنونی انتخاب دبیرکل این سازمان به دلیل سطح بالای تنش‌ های بین‌ المللی، جنگ‌ های جاری و تردیدها پیرامون توانایی سازمان ملل برای واکنش مؤثر به رویدادهای فعلی، با دفعات پیشین تفاوت دارد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل در حال انجام رأی‌گیری مقدماتی برای انتخاب نامزدی جهت تصدی سمت دبیرکل و معرفی این فرد به مجمع عمومی سازمان ملل هستند؛ مجمعی که طبق منشور سازمان، مسئولیت انتصاب رسمی دبیرکل را برعهده دارد. رأی‌گیری شورای امنیت به صورت مخفی انجام می‌شود.

کارولین رودریگز-بیرکت از گویان، ربکا گرینسپن از کاستاریکا، گروسی از آرژانتین، ماریا فرناندا اسپینوزا از اکوادور، مکی سال از سنگال، اولارا اوتونو از اوگاندا و ایوونادور از رقبای تصدی پست دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد هستند.