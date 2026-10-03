به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با فرمانده و جمعی از مسئولان فرماندهی انتظامی استان زنجان به مناسبت هفته فراجا، ضمن تبریک این مناسبت و عرض خداقوت به مجموعه انتظامی استان، اظهار کرد: تأمین نظم و امنیت عمومی و صیانت از جان و مال مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های فراجا است و این مجموعه یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت در جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به دشواری و حساسیت مأموریت نیروهای انتظامی افزود: کارکنان فراجا آسایش خود را برای تأمین آسایش و آرامش مردم فدا می‌کنند و یکی از سخت‌ترین مسئولیت‌ها در حوزه امنیت بر عهده این مجموعه است.

استاندار زنجان با قدردانی از عملکرد فرماندهی انتظامی استان ادامه داد: خوشبختانه در حوزه امنیت عمومی استان موفقیت‌های خوبی حاصل شده و در اغلب شاخص‌های مرتبط با جرم، روند کاهشی داشته‌ایم.

صادقی با بیان اینکه بسیاری از شاخص‌های امنیت عمومی استان بهبود پیدا کرده است، گفت: در حوزه‌های مختلف مرتبط با جرم نیز شاهد کاهش شاخص‌ها هستیم و امیدواریم با استمرار این روند، سطح امنیت عمومی استان بیش از پیش ارتقا یابد.

وی با اشاره به فعالیت پلیس فتا در استان زنجان خاطرنشان کرد: پلیس فتا از مجموعه‌های بسیار فعال استان است و اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرائم فضای مجازی و ارتقای امنیت این حوزه قابل توجه است.

استاندار زنجان همچنین به بهبود شاخص احساس امنیت در استان اشاره کرد و گفت: در شاخص احساس امنیت نیز با ارتقا مواجه هستیم و سرعت و کیفیت حضور پلیس در پاسخ به تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۰، رضایتمندی اجتماعی را به همراه داشته است.

صادقی با تقدیر از فرماندهی، افسران و کارکنان فرماندهی انتظامی استان، اظهار کرد: مجموعه فراجا در سطوح مختلف فرماندهی و اجرایی با جدیت و مسئولیت‌پذیری در حال انجام مأموریت‌های خود است و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

وی بر ضرورت ارتقای توانمندی‌ها و امکانات فراجا تأکید کرد و افزود: امیدواریم با ارتقای سطح عملکرد فراجا، توسعه پلیس علمی، تجهیز و تأمین امکانات مورد نیاز، شاخص‌های امنیت عمومی استان بیش از پیش روند رو به رشد داشته باشد.

استاندار زنجان در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار اقدامات پیشگیرانه و ارتقای کیفیت خدمات انتظامی، نسبت وقوع جرم به جمعیت در استان نیز روند کاهشی بیشتری پیدا کند و زمینه برای افزایش هرچه بیشتر آرامش و امنیت مردم فراهم شود.