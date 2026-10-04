به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تولایی صبح یکشنبه در جمع مسئولان استان با اشاره به اهمیت گواهی سلامت محصول و QR Code در روند صادرات کیوی، اظهار کرد: از مجموع حدود هشت هزار هکتار باغ کیوی در مازندران، تاکنون برای نزدیک به هزار و ۹۹۰ هکتار گواهی سلامت محصول صادر شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۴ مورد QR Code نیز برای صادرات این محصول صادر شده، اما مشکلات ایجادشده در سامانه مربوط به صدور QR Code روند کار را با اختلال مواجه کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: با برطرف شدن ایرادات سامانه، صدور گواهی سلامت و QR Code باید با سرعت بیشتری انجام شود تا این فرآیند به عاملی بازدارنده در مسیر صادرات کیوی تبدیل نشود.

تولایی با اشاره به صادرات کیوی مازندران به هند، بر ضرورت بررسی دقیق فرآیند صادرات به این کشور تأکید کرد و گفت: باید تمامی ارکان، مراحل و تجربه صادرات کیوی به هند شناسایی و مستندسازی شود تا بتوان از این تجربه برای ایجاد مسیرهای صادراتی جدید و ورود به بازارهای هدف دیگر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نباید رسیدگی به مشکلات صادراتی به روزهای نزدیک به برداشت محصول موکول شود، تصریح کرد: هیچ مشکلی بدون راه‌حل نیست و برای رفع موانع موجود باید از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: در برخی موارد جلسات مربوط به رفع موانع صادرات در آستانه فصل برداشت برگزار می‌شود، در حالی که ضروری است مشکلات از پیش از فصل کشت و تولید شناسایی و راهکارهای اجرایی برای آنها تعیین شود.

تولایی همچنین بر ضرورت همراهی اتحادیه‌ها، اصناف، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: همه این مجموعه‌ها باید در چارچوب قوانین و تصمیمات حاکمیتی فعالیت کنند و نسبت به مصوبات و الزامات قانونی پایبند باشند.

وی در ادامه خواستار تقویت رایزنی‌ها برای تسهیل صادرات محصولات باغی مازندران شد و خاطرنشان کرد: با تدابیر و پیگیری‌های استاندار مازندران، تلاش می‌شود موانع موجود در مسیر صادرات محصولات باغی برطرف شود تا صادرکنندگان و باغداران استان بتوانند با کمترین چالش، محصولات خود را به بازارهای هدف خارجی عرضه کنند.