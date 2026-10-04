به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست با سفرا و روسای نمایندگی‌های سیاسی در ایران اظهار داشت: قبل از هرچیز باید از همه شما که دیدارهای بنده در رییس جمهور را در نیویورک تنظیم کردید تشکر میکنم.



وی ادامه داد: حضور هیات ایران در نیویورک یک حضور قوی و موثر بود علاوه بر دیدارهای متعدد مصاحبه های زیادی که انجام شد، سخنرانی رییس جمهور در مجمع عمومی و سخنرانی های دیگری که بنده داشتم، ملاقات های رییس جمهور و بنده با برخی از اصحاب فکر و اندیشه در نیویورک و از همه مهم تر طرحی که جمهوری اسلامی امسال ارایه کرد در خصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری میان ایران وامریکا که طرح موسوم به طرح ۷روزه هست، که منجر به بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد؛ باعث شد حضور ایران امسال فعال باشد و فضای سیاسی نیویورک متاثر از طرح ایران باشد.



وی گفت: برهمگان مشخص شد ایران همچنان در راستای دیپلماسی و پیدا کردن راه حل مسالمت امیز جدی است همانگونه که در دفاع از خودش جدی است.



عراقچی‌گفت: ما در دفاع از خودمان وپیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی هستیم؛ اگر دشمنان بخواهند برخورد نظامی را در پیش بگیرند پاسخ محکم تر از گذشته خواهد گرفت و اگر بدنبال راههای دیپلماتیک باشند ما آماده ایم از مسیرهای دیپلماسی به راه حل شرافتمندانه برسیم



وی گفت: در نیویورک مواضع مان را به صراحت توضیح دادیم. تصوری که بعضی ها داشتند که می توانند ایران را به یک کشور منزوی تبدیل کنند کاملا شکست خورده بود.

عراقچی گفت: این نکته ای که از سوی امریکایی ها اعلام می‌شود که دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کردند این ادعا از طرف امریکایی ها واقعا عجیب است. نشان دادند چقدر از حضور هیات ایرانی عصبانی شدند.



وی‌گفت: دیپلماتهای ما در مجمع عمومی حضور درخشانی داشتند ما در همه عرصه ها حضورداشتیم.

عراقچی با اشاره به ملاقات ها با مقامات خلیج فارس گفت: همه اینها دوستانه بود و ما مسیر جدید روابط با کشورها را آغاز کردیم. برادران ما در خلیج فارس با ما همراهی دارند و اراده مشترک برای ایجاد ثبات با مشارکت خود کشورها دارد دنبال می‌شود.



وزیر خارجه با اشاره به دیدارها با کشورهای اروپایی گفت: امیدواریم اروپایی ها در رویکرد خودشان نسبت به ایران تجدیدنظر کنند. اعتراف دبیرکل ناتو در مشارکت در جنگ علیه ایران سنگین بود. گفت که بیش از پنج هزار جنگنده از پایگاه های موجود در اروپا بلند شدند و ما منتظریم که کشورهای اروپایی توضیح دهند. پیشنهاد ما به این کشورها برقراری گفتگو با ایران و اجتناب از هرگونه جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.



وی افزود: امیدواریم امریکا راه خرد و عقلانیت را انتخاب کند؛ اما اگر راه نظامی را در پیش گیرند ما آماده تر از گذشته هستیم. آمریکا در گذشته هم در جنگ باخته و هم دیپلماسی. تحریم‌ها هم هیچ فایده ای ندارد. هیچ راه حل نظامی و تحریم وجود ندارد. فقط یک راه حل دیپلماتیک است که جوابگو خواهد بود و می تواند برای پایان تجاوز علیه ایران مفید باشد.