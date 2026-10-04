به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، با اشاره به فشارهای اقتصادی و تورم در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: کارکنان شهرداری تحت فشار هستند و مسئولان باید به‌ ویژه در موضوعاتی نظیر حقوق و معیشت، با سرعت بیشتری اقدام کنند.

هشدار به بارش نزولات جوی و آمادگی شهرداری

عضو شورای شهر تهران در ادامه با تمرکز بر موضوع آمادگی شهری، نسبت به ضرورت اقدامات پیشگیرانه شهرداری تهران در برابر بارش‌های آتی تذکر داد.

وی با اشاره به اینکه در بارش‌های اخیر وضعیت شهر مناسب بود و مناطق عملکرد خوبی داشتند، افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های رگباری و احتمال افزایش حجم روان‌آب در سطح شهر، شهرداری تهران باید پیش از آغاز بارش‌ها، اقدامات عملیاتی لازم را در تمامی مناطق، به‌ویژه در نقاط مستعد آب‌گرفتگی، انجام دهد.

پیرهادی از شهرداری تهران خواستار پاکسازی و رفع انسداد جوی‌ها، انهارها و مسیرهای عبور آب، بررسی و آماده‌سازی کانال‌ها، آب‌روها، دهانه پل‌ها و دریچه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، رفع نقاطی که در بارندگی‌های گذشته دچار مشکل شده‌اند و تحلیل پیام‌های شهروندی به‌ویژه در حوزه کد ۱۳۷، قرارگیری نیروهای خدمات شهری، سازمان مدیریت بحران، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدماتی در وضعیت آماده‌باش شد.

وی همچنین تأکید کرد: باید از بروز موانع ناشی از تجهیزات عمرانی یا سازه‌ها در مسیر روان‌آب‌ها جلوگیری شود.

پیرهادی با تأکید بر اصل «پیشگیری»، خاطرنشان کرد: اقدامات نباید به زمان وقوع آب‌گرفتگی موکول شود و خواستار گزارش فوری اقدامات انجام‌شده و میزان آمادگی مناطق به شورای شهر تهران شد.