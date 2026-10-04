ارائه مقالاتی از کشورهای مختلف در نشست اربعین، گفتمان مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نشست همایش بین‌المللی اربعین حسینی و رسالت نبوی با موضوع اربعین، گفتمان مقاومت در تهران برگزار می شود .

این گردهمایی علمی به همت شورای بانوان کمیته فرهنگی ‌و آموزشی ستاد مرکزی اربعین دوشنبه ۱۳ مهر از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ در تالار گفتگوی مسجد امام علی (ع) دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد .



تا کنون بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش بین‌المللی ارسال شده است که حدود ۴۰ مقاله به سه زبان از کشورهایی چون عراق، پاکستان، بوسنی ، افغانستان و لبنان است.

در پیش نشست « اربعین و گفتمان مقاومت»، علاوه بر ارائه تعدادی از مقالات، حجت‌الاسلام حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی و مهمانانی از کشورهای عراق و ترکیه سخنرانی خواهدکرد.

همایش بین المللی« اربعین حسینی و رسالت نبوی» به میزبانی دانشگاه المستنصریه بغداد و به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ۳۰ مهر امسال در بغداد برگزار شود.