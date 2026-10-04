تمدید مهلت معرفی مشمولان دستیاری تخصصی پزشکی در لرستان تا پایان مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی صادقی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تأخیر در اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته‌های بالینی گروه پزشکی، سازمان وظیفه عمومی فراجا در راستای مساعدت با داوطلبان، تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

وی افزود: بر این اساس، مهلت معرفی تمامی مشمولان غیرغایب فارغ‌التحصیل رشته پزشکی عمومی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ و در سنوات مجاز تحصیلی فارغ‌التحصیل شده‌اند، تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

پذیرفته‌شدگان دستیاری از معافیت تحصیلی بهره‌مند می‌شوند

معاون وظیفه عمومی لرستان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مشمولان تصریح کرد: پذیرفته‌شدگان آزمون دستیاری تخصصی در صورت آغاز به تحصیل از آبان‌ماه سال جاری، می‌توانند از معافیت تحصیلی بهره‌مند شوند.

صادقی ادامه داد: متقاضیانی که در آزمون دستیاری پذیرفته نشده‌اند، مکلفند حداکثر تا پایان مهرماه امسال برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.

مراجعه به پلیس+۱۰ برای کسب اطلاعات بیشتر

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای رفاه حال پزشکان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ادامه تحصیل نخبگان پزشکی انجام شده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان در پایان گفت: تمامی متقاضیان مشمول می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه‌های وظیفه عمومی یا دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.