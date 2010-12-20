زیرساخت مجتمع دامپروری در چهار شهر هرمزگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس زارعی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن اجتماعات جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: زیر ساختهای مجتمعهای دامپروری در چهار شهر استان هرمزگان ازجمله شهرهای بندرعباس، بندرلنگه، حاجی آباد و بستک ایجاد شده است.

زارعی افزود: زیر ساختهایی همچون برق، آبرسانی، خیابان کشی، احداث پست دامپزشکی، فنس کشی، سکوی تخلیه دام و سکوی انباشت کود از جمله زیرساختهایی است که به منظور راه اندازی مجتمعهای دامپروری این چهار شهرستان ایجاد شده است.

وی در خصوص ضرورتهای ایجاد مجتمعهای دامپروری ادامه داد: به دلیل توسعه روز افزون جوامع شهری دامداریهایی که در محدوده شهرها قرار گرفته اند با محدودیتهایی مواجه شدند و این مسئله لزوم ایجاد مجتمعهای دامپروری را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد.

وی بیان داشت: طبق آخرین مصوبه وزارت جهاد کشاورزی باید با مساعدت دستگاه های اجرایی همچون استانداری و شهرداریها نسبت به انتقال دامداریها در خارج از شهر اقداماتی انجام می شد.

زارعی افزود: به موجب ضرورتهای یاد شده در هرمزگان نیز مجتمعهای دامپروری در سطح چهار شهر استان هرمزگان با مساحت کل 140 هکتار برای 323 واحد گاوداری در نظر گرفته شده و ظرفیت کل مجتمعها پرورش 22 هزار و 900 راس گوساله پرواری در هر دوره یک ساله می باشد.

به گفته وی پیش بینی می شود با آغاز به کار این چهار مجتمع دامپروری در استان هرمزگان بیش از پنج هزار تن گوشت در این مجتمعها تولید شده و برای یک هزار و 360 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شود.

وی در تشریح مشخصات مجتمعهای دامداری راه اندازی شده در شهرهای مذکور ازجمله بندرعباس ابراز داشت: در سال 83 نزدیک به 30 واحد دامداری در بافت شهر بندرعباس در مناطقی همچون خواجه عطا، نخل ناخدا و شهرک توحید شناسایی شدند و به همین دلیل به منظور ساماندهی این واحدهای دامداری، زمینی به مساحت 50 هکتار برای 110 واحد گاوداری در منطقه قلعه قاضی پیش بینی شد تا با ساخت مجتمع دامداری دراین منطقه انتقال واحدهای دامی شهر بندرعباس به این مجتمع صورت گیرد.

وی یاد آورشد: ظرفیت هر واحد از 110 واحد گاوداری مجتمع دامداری بندرعباس، نگهداری 50 راس دام است که ظرفیت کل این مجتمع در مجموع به پنج هزارو 500 راس گوساله پرواری می رسد.

زارعی خاطرنشان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای ایجاد مجتمع دامپروری در بندرعباس 800 میلیون تومان است که در این مجتمع ضمن تشکیل تعاونی 110 واحد واگذار شده و ساخت تعداد 20 واحد از 110 واحد دامداری این مجتمع به صورت 100درصد صورت گرفته و بقیه نیز در حال ساخته شدن است.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات زیست محیطی، ارتقا دانش دامپروری با تشکیل تعاونی و آموزش بیشتر وبه کارگیری فارغ التحصیلان بخش دام، بهبود کمی وکیفی محصولات دامی و کاهش هزینه تولید از جمله اهداف راه اندازی مجتمعهای دامپروری است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش هزینه تولید نیز یکی دیگر از مزایای راه اندازی مجتمعهای دامپروری است.

وی همچنین در خصوص مجتمع دامپروری بندرلنگه نیز گفت: زمین این مجتمع دارای مساحتی در حدود 23 هکتار است وجهت78 واحد گاوداری به ظرفیت هر واحد 50 راس در نظر گرفته شده و در مجموع این مجتمع ظرفیت پرورش سه هزار و 900راس گوساله پرواری در هر دوره را دارا ست.

زارعی افزود: همه 78 واحد گاوداری در بندرلنگه واگذار شده و در مجموع برای ایجاد زیر ساختهای مجتمع دامپروری در این شهرستان 9 هزار و 52 میلیون ریال هزینه شده و با راه اندازی کامل آن زمینه اشتغال 261 نفر فراهم می شود.

وی در خصوص مشخصات پروژه مجتمع دامداری حاجی آباد نیز گفت: اعتباری در حدود 9 هزار و 132میلیون ریال از محل تملک دارایی برای ایجاد زیرساختها در این مجموعه در نظر گرفته شده است.

زارعی افزود: این مجتمع نیز در زمینی به مساحت 41 هکتار مشتمل بر 85 واحد پرواربندی گوساله به ظرفیت هر واحد 100 راس در مجموع با ظرفیت کل هشت هزار و 500 راس گوساله پرواری در هر دوره می باشد و هم اکنون زیر ساختهای آن ایجاد شده و اگر به طور 100 درصد به بهره برداری برسد یک هزارو 955 تن گوشت قرمزدر این مجتمع تولید می شود وبا راه اندازی آن زمینه اشتغال 435 نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.

وی به یکی دیگر از این مجتمعهای دامداریها که در بستک احداث شده نیز اشاره کرد و افزود: زیرساختهای این مجتمع نیز با اعتباری حدود 10 هزار و 242 میلیون ریال از محل تملک دارایی در زمینی به مساحت 26 هکتار احداث شده این مجتمع برای 50 واحد پروار بندی گوساله با ظرفیت هر واحد 100 راس در مجموع با ظرفیت پنج هزار راس گوساله پرواری پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: این مجتمع در صورت راه اندازی یک هزار و 150 تن گوشت قرمز تولید می کند و راه اندازی کامل آن اشتغال مستقیم 215 نفر را در بردارد.