به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب لرستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: به‌دلیل انجام تعمیرات در خط اصلی آب، آب شرب برخی از مناطق شهرستان خرم‌آباد از ساعت ۲۳ شامگاه امروز یکشنبه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

قطعی آب در خیابان خاتم‌الانبیا

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد، این قطعی موقت آب به‌دلیل انجام عملیات تعمیراتی در خط اصلی شبکه آب‌رسانی انجام می‌شود.

در این مدت، خیابان خاتم‌الانبیا و کوچه‌های اطراف آن با قطعی یا افت فشار آب شرب مواجه خواهند شد.

درخواست از شهروندان برای پیش‌بینی تمهیدات لازم

روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد از شهروندان ساکن این مناطق درخواست کرد با توجه به زمان اعلام‌شده، تمهیدات لازم را برای تأمین آب مورد نیاز خود پیش‌بینی کنند.

همچنین شهروندان می‌توانند برای اطلاع از محل قطعی‌های موقت آب و دریافت اطلاعیه‌های مربوطه، به کانال‌ها و پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت آب و فاضلاب لرستان مراجعه کنند.