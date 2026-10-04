مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در حاشیه چهاردهمین جلسه تنظیم بازار استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این جلسه دو محور اصلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات خوبی برای ساماندهی این دو بخش به تصویب رسید.

وی با اشاره به تأکید استاندار البرز بر تأمین کالاهای اساسی و دسترسی مردم به این اقلام با قیمت مناسب افزود: یکی از اولویت‌های استان این است که کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تخفیف قابل توجه در اختیار مردم قرار گیرد.

بوربور با اشاره به راه‌اندازی مراکز عرضه کالاهای اساسی در سطح شهر کرج گفت: تاکنون پنج مرکز عرضه توسط شهرداری جانمایی شده و در حال فعالیت هستند و سه مرکز دیگر نیز در مرحله اقدام و راه‌اندازی قرار دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: در این مراکز اقلامی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ عرضه می‌شود تا مردم بتوانند این کالاها را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

وی با بیان اینکه کالاها در میادین نیز با تخفیف در اختیار مردم قرار می‌گیرد، تصریح کرد: در مراکزی که اکنون در سطح شهر فعال شده‌اند، کالاها با قیمت مناسب‌تری نسبت به میادین عرضه می‌شوند.

افزایش مراکز عرضه در نقاط مختلف شهر

بوربور از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد مراکز عرضه کالاهای اساسی در کرج خبر داد و گفت: مقرر شده است این مراکز در نقاط مختلف شهر جانمایی شوند و تعداد آنها حدود ۸ تا ۱۰ مرکز دیگر افزایش پیدا کند.

وی افزود: هدف از این اقدام آن است که دسترسی مردم در مناطق مختلف شهر به کالاهای اساسی تسهیل شود و اقلام مورد نیاز با قیمت مناسب‌تری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین از آغاز اجرای این طرح در شهرستان‌های استان خبر داد و اظهار کرد: براساس گزارش فرمانداران، فعالیت مراکز عرضه کالاهای اساسی در برخی شهرستان‌ها آغاز شده و در برخی دیگر نیز اقدامات لازم در حال انجام است.

بوربور گفت: تقریباً فعالیت این مراکز در شهرستان‌های استان آغاز شده و یک شهرستان نیز در حال انجام مراحل جانمایی و راه‌اندازی است.

فراخوان برای تأمین کالاهای اساسی

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی استان اشاره کرد و گفت: در جلسات تنظیم بازار که به‌صورت مستمر برگزار می‌شود، مباشرانی برای تأمین کالا انتخاب شده‌اند و مکاتبات لازم نیز براساس مصوبات هیئت دولت با استان‌های مرزی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: برای تسریع در روند تأمین کالاهای اساسی مقرر شد فراخوانی از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل صمت، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی انجام شود و نشستی با بازرگانان استان برگزار کنیم.

بوربور خاطرنشان کرد: در این نشست شرایط و الزامات تأمین کالاهای اساسی برای بازرگانان تشریح خواهد شد و پس از معرفی افراد واجد شرایط، اقدامات لازم برای تأمین کالاهای مورد نیاز استان با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریت استان این است که در کنار تأمین پایدار کالاهای اساسی، روند توزیع نیز به شکلی انجام شود که مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و در کوتاه‌ترین زمان تهیه کنند.