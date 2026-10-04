به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر یکشنبه در دیدار با سفیر کشور پاکستان در ایران، با اشاره به پیشینه کهن تاریخی، ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی، صنعتی، گردشگری و پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان یکی از استان‌های بزرگ و محوری کشور در فلات مرکزی ایران است که با داشتن بیش از ۱۱۳ شهر، ریشه‌ای عمیق در تاریخ و تمدن چند هزار ساله دارد و به عنوان یکی از شهرهای اصلی در مسیر جاده ابریشم و پایتخت تاریخی ایران در دوره‌های مختلف از جمله سلجوقی و صفوی، همواره در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دیپلماسی شهری پیشگام بوده است؛ چنان‌که در سال ۲۰۰۶ نیز به عنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزیده شد.



استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر جایگاه علمی و صنعتی این خطه افزود: اصفهان یکی از دانش‌بنیان‌ترین و صنعتی‌ترین استان‌های کشور است که بیش از ۱۲ درصد صنایع بزرگ کشور را در خود جای داده و با برخورداری از زنجیره‌های ارزش نساجی (به عنوان منچستر ایران)، فولاد و بیش از ۸۵ شهرک صنعتی تخصصی، در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته و صنایع ظریف و دقیق سرآمد است. همچنین در بخش سلامت و گردشگری پزشکی، سطح خدمات و تخصص پزشکان اصفهانی به گونه‌ای است که حتی هموطنان مقیم اروپا و آمریکا نیز برای درمان‌های جدی به این شهر مراجعه می‌کنند.



جمالی‌نژاد با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و دینی میان ایران و پاکستان تصریح کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)، اعتقاد راسخی به ارتباط و نزدیکی کشورهای اسلامی داشتند و کشور پاکستان از دیرباز مناسبات تنگاتنگ، برادرانه و دوستانه‌ای با ایران داشته است. ما روابط دو کشور را مصداق بارز همسایگی مسالمت‌آمیز، رفاقت و صمیمیت می‌دانیم و سفرهای اخیر مقامات بلندپایه دو کشور نویدبخش ارتقای سطح مناسبات فیمابین است.



وی با اعلام آمادگی کامل برای توسعه تعاملات همه‌جانبه با پاکستان خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم از همین هفته آینده، زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و ارائه آثار هنری و فرهنگی را در اماکن تاریخی و سنتی اصفهان فراهم کنیم. با توجه به سوابق برگزاری «هفته‌های فرهنگی اصفهان و لاهور» در دوران تصدی مسئولیت شهرداری، آمادگی کامل داریم تا در حوزه‌های گردشگری، تبادل تورگردانان، تعاملات دانشگاهی، صنعتی و فناوری، تجربیات ارزشمند خود را با دوستان پاکستانی به اشتراک بگذاریم و مرزهای دو کشور را به پل‌های ارتباطی پایدار تبدیل کنیم.