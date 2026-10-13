آیت الله دژکام: ایستادگی در مسیر حق شاخصه بارز ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی «صدای کودکی» در مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز، ایستادگی در مسیر حق را از شاخصه‌های بارز ملت ایران دانست.

وی افزود: چندین ماه است که مردم ایران با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، پرچم مقاومت و عزت را برافراشته نگه داشته‌اند و این ایستادگی نشان‌دهنده پایداری ملت در مسیر حق است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر ضرورت معرفی چهره‌های علمی و مفاخر ایران به جامعه گفت: ارزش و اعتبار هر سرزمین به نخبگان و عالمان فرهیخته آن وابسته است.

پیوند هویت ملی با مبانی دینی

آیت الله دژکام با اشاره به پیشینه علمی و تمدنی ایران افزود: این سرزمین از گذشته تاکنون خاستگاه اندیشمندان بزرگی همچون قطب‌الدین شیرازی و بوعلی‌سینا بوده است که نقشی تاریخی در پیشرفت دانش بشری ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به تأثیر انتقال تجربه‌های علمی و فرهنگی ایران به دیگر ملت‌ها بیان کرد: این دستاوردها و تجربه‌های تاریخی حتی برای ملت‌های منطقه، از جمله مردم یمن، انگیزه‌بخش بوده و زمینه توجه بیشتر به پیشرفت و تعالی را فراهم کرده است.

آیت الله دژکام با تأکید بر ریشه‌های دینی علاقه به میهن، تعلق خاطر به سرزمین ایران را برخاسته از مبانی اصیل دینی دانست و ارزش سوگند به این سرزمین را با توجه به پرورش دانشمندان و چهره‌های بزرگ علمی یادآور شد.