پیشتازی لولا داسیلوا در فاصله چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل تا چند ساعت آینده برگزار خواهد شد. در این انتخابات لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا (۸۰ ساله)، رئیس‌جمهور چپ‌گرا، در پی کسب چهارمین دوره ریاست‌جمهوری غیرمتوالی خود است؛ در حالی که رقیب اصلی او فلاویو بولسونارو سناتور راست‌گرا و۴۵ ساله و پسر ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق و راست‌گرای افراطی (۲۰۱۹-۲۰۲۲) است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز ضمن تلاش برای مداخله در انتخابات برزیل اعلام کرد که این انتخابات «بسیار مهم» در بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین را «از نزدیک» دنبال می‌کند.

آمریکای لاتین در برهه اخیر شاهد خیزش چشمگیر جریان راست بوده است که با رسیدن نامزدهای تحت حمایت ترامپ به قدرت، نظیر کلمبیا و پرو، همراه بوده است.

در فاصله دو روز مانده به رأی‌گیری، آمریکا از تعلیق خدمات سفارت و کنسولگری‌های خود در برزیل خبر داد. استرالیا نیز سفارت خود را بدون ارائه جزئیات بیشتر و به دلایل امنیتی تعطیل کرد.

ادینیو سیلوا، هماهنگ‌کننده ستاد انتخاباتی لولا، در واکنش به این اقدام گفت: «این اقدامی بی‌سابقه و غیرمنطقی است. این یکی از شیوه‌هایی است که ترامپ برای نبرد در جهت تسخیر افکار عمومی برزیل به کار می‌گیرد.»

لولا در نظرسنجی‌ها با اختلافی جزئی از بولسونارو پیش است، نظرسنجی مؤسسه «داتافولها» نشان‌ دهنده پیشتازی رئیس‌جمهور فعلی با ۴۸ درصد آراء در برابر ۴۵ درصد آراء رقیبش است.

لولا داسیلوا در طول کمپین انتخاباتی، خود را به عنوان مدافع «حاکمیت» برزیل معرفی کرد و ترامپ را به تلاش برای مداخله در انتخابات متهم نمود.

واشنگتن سال گذشته تعرفه‌های گمرکی سنگینی بر برزیل اعمال کرد و دلیل آن را کارزار آزار و اذیت علیه ژائیر بولسونارو عنوان کرد؛ کسی که به دلیل تلاش برای سرنگونی لولا در سال ۲۰۲۲، به ۲۷ سال زندان محکوم شده است.

خورخه مسیانس، دادستان کل برزیل، روز پنجشنبه از پلیس خواست درباره طرحی منسوب به دولت آمریکا برای استفاده از بودجه عمومی جهت ترویج «دستورکار راست افراطی» در برزیل تحقیق کند.

این اقدام در پی انتشار مقاله‌ای در روزنامه بریتانیایی «گاردین» صورت گرفت که گزارش داده بود واشنگتن یک میلیون دلار برای تأمین مالی سازمان‌های جامعه مدنی مخالف دادگاه عالی برزیل اختصاص داده است.