اردبیل- بخشدار ثمرین با اشاره به برگزاری سومین جشنواره گردو در این منطقه اظهارکرد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی و گردشگری منطقه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه درخشان این منطقه در حوزه باغداری اظهار داشت: با توجه به وجود باغات کهن و پربار گردو در ثمرین که به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان اردبیل شناخته می‌شود، سومین دوره جشنواره گردو با رویکردی متفاوت و در ابعادی گسترده‌تر برگزار خواهد شد.

بخشدار ثمرین گفت: این جشنواره روز جمعه، ۱۷ مهرماه، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ با حضور مسئولان استانی و شهرستان و محلی و عموم مردم وگردشگران برگزار می‌شود. در این رویداد، برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد تدارک دیده شده است تا لحظاتی به‌یادماندنی برای اهالی منطقه و گردشگران رقم بخورد

عبدی به اهمیت برپایی غرفه‌های تخصصی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی این رویداد، برپایی غرفه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی منطقه است. ما تلاش داریم تا با بهره‌گیری از این بستر، ضمن معرفی پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی ثمرین، زمینه را برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی فراهم آوریم

بخشدار ثمرین با قدردانی از هماهنگی‌های صورت گرفته برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره تصریح کرد: ستاد برگزاری جشنواره با هدف میزبانی شایسته از هموطنان تشکیل شده است. این رویداد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی متولی، از جمله فرمانداری اردبیل، بخشداری و شهرداری ثمرین، میراث فرهنگی ،دهیاری‌های روستاهای منطقه، و با همکاری ارزشمند نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی برای هویت‌بخشی به توانمندی‌های بومی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان مردم شریف منطقه است ودر این راستا فرماندار اردبیل تاکید واهتمام ویژه برای برگزاری این جشنواره بارویکر فرهنگی وایجاد شورونشاط اجتماعی دارد و امیدواریم این دوره از جشنواره گردو ثمرین، نقطه عطفی برای معرفی بیش از پیش این منطقه در سطح ملی باشد و شاهد حضور پرشور و گرم مردم و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری و کشاورزی باشیم.