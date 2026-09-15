برگزاری سومین جشنواره گردوی ثمرین در مهرماه با محوریت توسعه اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محرم ارشد در جلسه هماهنگی برگزاری سومین جشنواره گردوی ثمرین با تأکید بر سیاستهای فرمانداری اردبیل در حمایت از برگزاری رویدادهای محلی و فرهنگی اظهار کرد: فرماندار اردبیل تأکید ویژهای بر حمایت از اینگونه جشنوارهها دارند چراکه برگزاری هدفمند این رویدادها نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی منطقه ایفا میکند.
وی افزود:سومین دوره جشنواره گردوی ثمرین امسال با برنامهریزی منسجم، مشارکت فعال بخش خصوصی و حمایت و همافزایی ادارات و دستگاههای دولتی مرتبط در طول مهرماه برگزار خواهد شد
معاون فرماندار اردبیل ظرفیتسازی برای اقتصاد محلی و ایجاد فضای شاداب برای خانوادهها را از ارکان مهم این رویداد برشمرد و تصریح کرد: کمک به رونق اقتصاد بومی و بازاریابی محصولات باغداران، رعایت ملاحظات ملی و منطقهای، تقویت نشاط عمومی خانوادهها و ایجاد فرصتهای مناسب برای معرفی توانمندیهای بخش ثمرین، مهمترین اهداف تعریفشده برای برگزاری این جشنواره است.
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